Последняя частная собственность? Можно передать место на кладбище по наследству

Юрист Курбаков: место на кладбище нельзя передать по наследству

Россияне не могут завещать место на общественном кладбище, поскольку оно не является их частной собственностью. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.

«Участок на общественном кладбище, как правило, не принадлежит гражданину на праве собственности, поэтому его нельзя передать по наследству как квартиру, земельный участок или автомобиль», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что предоставление конкретного места регулируется нормами похоронного дела, что исключает возможность распорядиться им в завещании как обычным имуществом. Даже выделение участка для родовых захоронений не меняет правового статуса земли.

«Но даже наличие такого права само по себе еще не означает, что гражданин получил право собственности на землю и может распорядиться ею посредством завещания как обычным объектом недвижимости», — добавил Курбаков.

Земельные участки под кладбищами находятся в государственной или муниципальной собственности, уточнили в Федеральной нотариальной палате, поэтому места погребения не являются объектами частной собственности.

За человеком закрепляется лишь статус «ответственного за захоронение» — он позволяет следить за могилами и организовывать похороны родственников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие документы нужны для оформления участка на кладбище.

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