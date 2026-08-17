В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьную форму

Слуцкий: ЛДПР подготовила законопроект о введении выплаты на школьную форму

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает введение ежегодной выплаты родителям на школьную форму. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава партии Леонид Слуцкий.

По его словам, эта мера станет реальной помощью родителям в период подготовки ребенка к новому учебному году. Депутаты от ЛДПР предлагают ежегодно выплачивать семьям, где школьник, по десять тысяч рублей.

Леонид Слуцкий отметил, что, как правило, один комплект формы обходится родителям минимум в восемь тысяч рублей. А если семья многодетная, то такие траты сильно бьют по кошельку.

«Базовый комплект для ребенка, который собирается в первый класс в 2026 году, достигает немыслимых для большинства семей 47 тысяч рублей», — добавил политик, отметив, что для многодетных семей это неподъемная сумма.

Ранее эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман рассказала, что в этом году родителям на подготовку мальчика к школе придется потратить минимум 17 тысяч рублей, сборы девочки обойдутся в среднем 19 тысяч рублей. При этом основные траты приходятся на одежду.

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