Секретные материалы Трампа: США раскрыли данные о самых странных НЛО

Daily Mail: США раскрыли данные о самых странных НЛО

В США обнародована новая порция документов об изучении неопознанных аномальных явлений, собранных в период администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В опубликованный массив данных вошли видеозаписи, показания военных пилотов, отчеты федеральных агентов и архивные снимки НАСА.

Среди наиболее впечатляющих материалов — инцидент 2023 года, когда семь офицеров на западе США наблюдали гигантский металлический эллипс длиной до 60 метров, внезапно материализовавшийся из яркого света.

Особое внимание в докладах уделено безопасности стратегических объектов. В 2015 году над заводом по сборке ядерного оружия Pantex в Техасе был зафиксирован бесшумный ромбовидный аппарат без видимых двигателей, который удалось отследить с помощью радаров.

Не менее интригующими выглядят отчеты астронавтов миссии «Аполлон-17» 1972 года.

«Это яркий объект, и он явно вращается, потому что мигает. Там что-то есть», — докладывал на Землю астронавт Юджин Сернан.

Эксперты также изучали «НЛО-медузу», дрейфовавшую над Атлантикой в 2020 году, и треугольный аппарат размером около 150 метров, который пролетел над авиабазой Баграм в Афганистане.

Несмотря на обилие шокирующих подробностей, представители ведомства AARO подчеркивают, что статус «неразрешенного случая» не является прямым доказательством визита пришельцев.

Специалисты отмечают, что многие явления могут иметь прозаическое объяснение, например, быть сложными метеозондами или обломками космического мусора, однако отсутствие полных данных не позволяет окончательно закрыть эти дела.

Тем не менее, публикация материалов подтверждает, что американские власти десятилетиями вели системный мониторинг объектов, нарушающих привычные законы аэродинамики.

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