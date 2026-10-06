Снег пришел в начале октября: какие приметы предсказывают наступление зимы

Первые снегопады уже прошли в ряде регионов, а народные наблюдения связывают время и характер осадков с будущей погодой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Снег в начале октября выпал сразу в нескольких регионах России
Снег в начале октября 2026 года заметили сразу в нескольких регионах России. В ночь на 3 октября осадки выпали на севере Свердловской области, а также в Татарстане — в Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге, Кукморском и Сабинском районах и Богатых Сабах. В тот же день снег наблюдали в Ульяновске и области. Об этом сообщило URA.RU.
На Руси за октябрьским снегом следили особенно внимательно: по народным приметам определяли, насколько близко настоящая зима и какой она может оказаться. Одной из главных дат для таких наблюдений считалось 14 октября — Покров.
Если на Покров идет снег, приметы обещают снежную и продолжительную зиму. Дождь в этот день связывали с суровой и ветреной погодой, северный ветер — с холодами, восточный — с сухой зимой, а южный — с теплой и снежной. Сохранившиеся на деревьях листья считались признаком мягкой зимы, а полностью опавшая листва — предвестником сильных морозов.
Значение придавали и срокам первого снегопада. Если снег выпадал в сентябре, считалось, что он быстро растает, но зима будет снежной. Октябрьский снег воспринимали как знак приближения морозов. А поздний первый снег — в конце ноября или декабре — связывали с продолжительной и суровой зимой.
Отдельные приметы касались самого снега. Редкие мелкие снежинки предвещали долгую холодную зиму, пушистый и быстро растаявший снег — мягкую погоду с оттепелями. Мокрый плотный снег, который сразу замерзал, связывали с морозами и метелями. Если снег ложился на мокрую землю и не таял, ожидали затяжную зиму.
Считалось, что значение имеет и время снегопада: утренний снег обещал ясную морозную погоду, вечерний — продолжительные бураны и ненастье. Следы ворон на первом снегу связывали с непродолжительной оттепелью, а обильный иней после снегопада — со снежной зимой. Если снег ложился на деревья с неопавшими листьями, по приметам он должен был быстро растаять, однако сама зима ожидалась суровой и ветреной.
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