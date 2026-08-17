Сохранить силы для ягод: как подготовить клубнику к следующему сезону

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

От того, как растения проведут конец лета, во многом зависит количество урожая на будущий год.

Что нужно делать с клубникой в августе перед зимой список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Агроном Воробьев: в августе необходимо удалить усы и розетки у клубники

Клубнике в августе важно помочь направить питательные ресурсы на подготовку к будущему плодоношению. Что именно стоит сделать с растениями в этот период, в беседе с Life.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

В первую очередь необходимо осмотреть кусты и обратить внимание на усы и образовавшиеся розетки. Эти побеги активно забирают питательные вещества, которые в конце сезона нужны самому растению для формирования цветочных почек. Поэтому кусту приходится распределять силы между размножением и подготовкой к следующему урожаю.

Если дополнительные посадочные материалы не нужны, агроном советует удалить усы вместе с розетками. При желании их можно не выбрасывать, а отдельно укоренить и использовать для обновления клубничной грядки.

«Главное сейчас — не дать усам забирать силы у куста», — отметил специалист.

После этого растения желательно подкормить составами с фосфором и калием. В качестве доступного варианта подойдет древесная зола. Также можно использовать монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезию или другие удобрения аналогичного состава. Такая подкормка поможет растениям подготовиться к следующему сезону и заложить основу для будущего плодоношения.

Отдельного полноценного укрытия клубнике в августе обычно не требуется. Однако внимание стоит уделить взрослым растениям, которым уже два-три года. У таких кустов верхние части побегов постепенно могут оголяться и начинать заметно выступать над поверхностью почвы.

В дальнейшем такие растения можно слегка окучить, добавив к основанию немного свежей земли. При этом важно не допустить распространенной ошибки — нельзя засыпать точку роста, или так называемое сердечко. Она должна оставаться примерно на уровне грунта.

Если рожки и побеги поднялись над землей примерно на два-пять сантиметров, достаточно аккуратно подсыпать небольшое количество почвы. Сильно заглублять куст при этом не нужно: задача заключается лишь в том, чтобы прикрыть оголившиеся участки и помочь растению нормально подготовиться к зиме.

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