Худшие показатели за всю историю: почему на Камчатке резко упал вылов лосося

На Дальнем Востоке случился дефицит того, чего исторически там всегда было в избытке. Лосося в этом сезоне катастрофически мало, и последствия уже видны на прилавках и ценниках. Почему «красная путина» стала черной полосой для рыбной отрасли — разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Очередь за свежей красной рыбой на острове Сахалин, как в 1990-е, тянется на сотни метров. Люди занимают места за несколько часов до того, как с корабля на стол продавцы выставят новый улов. Разбирают все за несколько минут.

Такой «красной путины», то есть сезона вылова лососей, не было с 1990-х. В рыбодобыче — резкое падение.

«Тот результат, который мы имеем по лососевый путине на сегодняшний день, — это худший результат за всю обозримую историю промысла на Камчатке. Большая часть населения завязана на том, что занимается работой над лососем на предприятиях, либо сопровождает этот вид продукции в реализации и так далее», — сказал председатель Ассоциации рыбодобытчиков лососей Камчатки Владимир Галицин.

Вот такими «котлами» — местами, где лосось собирается, чтобы зайти в реки на нерест, в этом году рыбаки-любители делятся друг с другом по секрету. А раньше так «кипело» буквально все побережье Камчатки.

В этом году на полуострове должны были поймать 117 тысяч тонн лососей, в Хабаровском крае — 55, на Сахалине и Курилах — около 32 тысяч тонн, у магаданских берегов — более 12,5 тысяч. По факту на сегодняшний день, когда путина уже перевалила временной экватор, не поймали даже половины из запланированного. Недосчитались трех из пяти рыб в сетке.

Вот рыба этого года, выловленный из речки, когда лосось из моря заходит на нерест. Здесь в регионе он не котируется, считается третьесортным — под засолку не годится. Вкусовые качества у него так себе. Но стоит на треть дороже первосортной серебрянки — той, что промышленно поймали в море, но в прошлом году.

На недолов рынок реагирует чутко — рыба в среднем, и новая, и прошлогодняя, в зависимости от вида, уже подорожала на четверть.

«То есть в обычные периоды к этому моменту уже порядка 75–80% от прогнозированного улова взято рыбаками, и очень часто наука даже рекомендует увеличить выловы для того, чтобы не было замора рыбы в водоемах. Но в этом году наука, как прогнозировала, так вот, к сожалению, это все и сбылось. И цена, соответственно, возрастает. Не многократно, но серьезно, очень серьезно», — сказала представитель компании-трейдера Александра Леонтьева.

Рыбы нет, говорят ученые, из-за климатических изменений. Вода в океанах прогревается сильнее обычного, лосось меняет пути миграции.

«В этом году рыба мелкая, селедка иногда даже больше. Кормовой базы рыбе недостаточно, она становится небольшой, и мы выходим в такой цикл депрессии, которая затянется на десять, может быть, даже 20 лет», — сказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

У рыбаков была надежда, что рыба уйдет на север — в район Магаданской подзоны. Здесь холодно. На лицензионных участках сейчас стоят рыбаки в надежде поймать кету или кижуча.

«Вчера одна попалась, а сегодня еще нет, только выставились. Ждем», — говорит рыбак Юрий Козниделев.

Рыбацкую депрессию могли бы победить рыбзаводы — просто заложить больше икры и выпустить больше мальков на пастбища в море. Но и здесь — неудача.

«У нас заложено всего 130 тысяч икринок горбуши и 130 тысяч кеты. Это где-то даже не составляет 1% от необходимого, нам нужно заложить 16 миллионов. В прошлые годы в это время мы уже на 80% перекрывались. Ну, были плохие годы, когда мы закладывали по 30%, ну, по 40%», — сказал начальник Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Борис Сафроненков.

С икрой могут возникнуть проблемы и для розничных покупателей. На прилавки деликатес поступит в очень небольшом объеме. По самым смелым прогнозам, стоимость красной икры в сезон к Новому году увеличится до 30 тысяч за килограмм.

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