Отказ от завтрака негативно сказывается на состоянии человека в течение дня

Отказ от завтрака негативно сказывается на самочувствии человека в течение всего дня и может спровоцировать долгосрочные проблемы со здоровьем. Об этом сообщило издание Real Simple.

Специалисты в области питания подчеркивают, что утренний прием пищи является ключевым для запуска метаболизма, улучшения когнитивных функций и поддержания физической активности.

Отсутствие питательных веществ после пробуждения часто приводит к ощущению подавленности, возникновению «тумана» в голове и резким скачкам уровня сахара в крови.

«У моих пациентов это проявляется в виде упадка сил, стресса и колебаний уровня глюкозы, что в дальнейшем провоцирует сильный голод и тягу к вредной еде в вечернее время», — отметила диетолог Кендра Хайр.

Помимо краткосрочного дискомфорта, регулярное игнорирование завтрака влечет за собой серьезные медицинские риски. Аннамария Родригес поясняет, что нарушение режима питания влияет на чувствительность к инсулину и может вызвать дисфункцию метаболических путей.

Исследования подтверждают прямую связь между отсутствием утренней трапезы и повышенной вероятностью развития сердечно-сосудистых патологий, высокого давления и накопления лишнего жира в области талии.

Кроме того, люди, пропускающие еду утром, лишают себя важных витаминов и клетчатки, что со временем ослабляет иммунную систему и повышает риск хронических воспалений.

Эксперты рекомендуют начинать день хотя бы с небольшого количества белка, цельнозерновых продуктов или фруктов, чтобы обеспечить мозг необходимой глюкозой. При этом диетологи советуют не увлекаться интервальным голоданием без консультации, так как стабильный уровень сахара важнее для большинства людей, чем длительные окна без пищи.

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