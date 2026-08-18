Врач назвал три обязательных анализа для мужчин после 50 лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Какие исследования помогут вовремя выявить рак простаты, инфаркт и гормональный сбой.

Обязательные анализы мужчинам после 50 лет — совет врача

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Уролог Дериш: важен ежегодный анализ на уровень тестостерона у мужчин после 50

Мужчинам после 50 лет необходимо ежегодно сдавать три ключевых анализа крови для оценки состояния здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру заявил врач-уролог Федор Дериш.

Первое исследование — на простатспецифический антиген (ПСА). Оно позволяет выявить патологию простаты на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно. Особенно важно проходить его ежегодно при наличии отягощенного семейного анамнеза.

Второй обязательный анализ — липидный профиль, главный маркер сердечно-сосудистого риска. Для мужчин после 50 лет критически важны целевые значения: общий холестерин не выше 5 ммоль/л, ЛПНП («плохой» холестерин) — ниже 3 ммоль/л, ЛПВП («хороший» холестерин) — выше 1 ммоль/л.

Третий анализ — на уровень общего и свободного тестостерона. Дефицит этого гормона проявляется не только снижением либидо, но и потерей мышечной массы, хронической усталостью, апатией и увеличением жировых отложений в области живота.

Врачи также рекомендуют включить в ежегодный чекап контроль уровня глюкозы и анализ кала на скрытую кровь для скрининга колоректального рака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сердечно-сосудистые патологии перестали быть исключительно проблемой пожилых пациентов. Научные исследования фиксируют устойчивую тенденцию к росту числа молодых женщин, имеющих повышенные риски развития болезней сердца. По прогнозам экспертов, к 2050 году почти каждая третья представительница женского пола в возрастной группе от 20 до 44 лет может столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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