«Сэкономил на разводе»: жених бросил невесту во время свадьбы из-за переписки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

О случившемся приглашенные гости узнали только спустя несколько недель.

Жених бросил невесту во время свадьбы из-за переписки

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Mirror: жених бросил невесту во время свадьбы из-за переписки

Мужчина решил отказаться от брака после того, как спустя несколько часов после свадьбы обнаружил переписку своей невесты с коллегой. Историю рассказал один из гостей торжества на Reddit.

По словам очевидца, во время свадебного вечера невеста сильно выпила, а на ее телефоне постоянно появлялись уведомления. В какой-то момент жених взял устройство и увидел сообщения, которые вызвали у него сомнения в верности избранницы.

«Я был на свадьбе, где невеста напилась, а жених взял ее телефон и увидел, что она переписывалась с коллегой на протяжении всей свадьбы», — написал гость.

По его словам, после этого жених решил остановить дальнейшее оформление брака и попросил ведущего церемонии не подавать необходимые документы. Пара также отказалась от свадебного путешествия и вернула гостям подарки.

О случившемся приглашенные узнали только спустя несколько недель, пока невеста, как утверждается, пыталась сохранить отношения. При этом автор истории отметил, что не был уверен, считался ли брак официально заключенным.

История вызвала активное обсуждение в сети. Некоторые пользователи поддержали решение мужчины и отметили, что он мог избежать длительных юридических процедур.

«Парень сэкономил кучу денег на разводе», — написал один из комментаторов.

Другие признались, что в подобной ситуации также не смогли бы спокойно продолжить праздник и назвали решение жениха попыткой защитить себя от будущих проблем.

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