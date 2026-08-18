«Не гнаться за пышностью»: как выбрать букет на 1 сентября в школу для учителя

Флорист Поляшов: при выборе букета на 1 сентября надо учитывать возраст ребенка

При выборе букета на 1 сентября родителям стоит учитывать возраст школьника и не гнаться за слишком пышной композицией. Для младших классов лучше подойдет небольшой букет, а сэкономить можно за счет простых сезонных цветов. Об этом флорист Александр Поляшов рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, в первую очередь нужно учитывать, в какой класс идет ребенок. Букет должен соответствовать его возрасту и быть удобным для школьника.

«Первое, с чего надо начать, — это все-таки осознавать, куда ребенок идет, в какой класс, чтобы букет был соразмерный с ним. И в целом не делать какую-то историю, гнаться за объемом, за пышностью», — объяснил Поляшов.

Для учеников начальной школы флорист рекомендует выбирать небольшие композиции. По его словам, ребенку будет достаточно компактного букета в качестве знака внимания учителю.

«Если ребенок идет в начальную школу, то ему достаточно небольшого какого-то букета-комплимента для учителя будет», — отметил специалист.

При этом Поляшов советует не стремиться к дорогим и экзотическим растениям. По его словам, более простой сезонный ассортимент позволит подобрать красивый букет практически на любой бюджет.

Среди подходящих вариантов для школы эксперт назвал гладиолусы, астры, подсолнухи и хризантемы. Такие цветы остаются классическим вариантом для школьного букета и пользуются спросом из года в год.

«Это прямо классика-классика, она прямо идет из года в год. Поэтому какие-то розы — это очень хорошая будет экономия, если их не брать», — сказал Поляшов.

Флорист также посоветовал родителям заранее сравнить предложения разных магазинов. По его словам, перед 1 сентября салоны начинают выставлять готовые подборки, а цены на одинаковые по размеру букеты могут существенно отличаться.

«Цены, скажем, у всех очень разнятся, поэтому просто перед 1 сентября родителям рекомендую посмотреть, поспрашивать», — добавил специалист.

При этом, по словам Поляшова, купить красивый букет для учителя можно и при небольшом бюджете.

«Даже до 1 000 можно собрать букет, главное, чтобы в салоне работали профессионалы, флористы, которые могут порекомендовать, посоветовать», — заключил он.

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