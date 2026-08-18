Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Период плодоношения огурцов длится от полутора до трех месяцев и зависит от погоды, качества ухода, состояния почвы и сорта.

Так что, если к середине августа плети уже начинают желтеть, подсыхать, это еще не значит, что надо спешить с уборкой. Огурцы обладают отличной способностью к регенерации, и при правильном подходе урожайность можно продлить на месяц-полтора.

Пока грядки отчаявшихся соседей уже опустели, 5-tv.ru спешит с подборкой эффективных приемов, которые позволят наслаждаться собственными огурцами вплоть до заморозков.

Как собирать огурцы, чтобы продлить их плодоношение

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Оставленные на плети переросшие плоды серьезно мешают развитию новых завязей. Один переросший огурец способен затормозить развитие пяти-семи новых завязей. В пик плодоношения, в июле–августе, урожай придется собирать как можно чаще.

Вот, как понять, что наступил идеальный момент, когда огурцы достигли оптимальной стадии зрелости:

Плоды должны быть сочными, без пустот;

Для короткоплодных сортов оптимальная длина составляет 6-8 сантиметров при диаметре 1,5-2 сантиметра;

Длинноплодные огурцы лучше снимать при длине 12-15 сантиметров, не дожидаясь максимального размера;

Окраска должна быть яркой, без желтизны;

Бугорки на плодах выражены, но не огрубели, кончик округлый, не заостренный;

Огурцы упругие при нажатии.

В жару огурцы растут быстрее, поэтому сбор должен стать ежедневным. При пасмурной погоде частоту можно сократить до одного раза в два дня.

Делать это лучше утром до наступления жары, используя острый нож или секатор. Важно не выкручивать и не дергать плоды, чтобы не травмировать стебель.

На плети следует оставлять плодоножку длиной 0,5-1 сантиметров. В первую очередь удаляются переросшие и пожелтевшие плоды, деформированные экземпляры, а также поврежденные или больные огурцы.

Как омолодить огурцы, чтобы продлить урожайность

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Когда плети огурцов начинают стареть, существует проверенный способ омоложения. Секрет заключается в создании новой корневой системы на старом растении.

Сначала необходимо освободить растение от лишнего и удалить все нижние листья, особенно те, что уже покрываются пятнами или подсыхают.

На плети оставляют только самую верхушку — здоровый участок длиной около 20-30 сантиметров. Также обязательно удаляются все пасынки. После обрезки остается длинный голый стебель с бодрой зеленой макушкой.

Следующий этап самый важный. Плеть аккуратно снимают с опоры и сворачивают оголенный стебель в кольцо. Рядом с основанием куста выкапывают небольшую яму. В эту лунку помещают свернутую кольцом часть стебля, оставляя макушку над поверхностью.

Из узлов на стебле, оказавшихся в земле, очень быстро начнут расти новые и сильные корни. Фактически дачник получает молодое растение, которое питается за счет старой корневой системы и активно наращивает новую.

Для засыпки плети лучше использовать не обычную садовую землю, а хорошо перепревший компост. В компосте в доступной форме содержатся все необходимые элементы: азот для роста новой зелени, калий и фосфор для обильного цветения, а также важные микроэлементы. Плотная структура натурального удобрения обеспечит отличный контакт стебля с питательной средой — это ускорит корнеобразование.

Чтобы молодой куст быстро набрал силу и не пал жертвой болезней, почву тоже необходимо оздоровить. Отличным решением станет использование жидкого стимулятора для овощей и препаратов для подавления роста патогенов. Это поможет огурцам быстрее усвоить питательные вещества, противостоять натиску грибков и бактерий, а также активно пойти в рост и плодоносить до глубокой осени.

Как поливать огурцы в августе, чтобы продлить плодоношение

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

С приближением осени меняются правила полива. В августе и сентябре воду рекомендуется подогревать до температуры плюс 25 — 30 градусов.

Оптимальное время для полива — раннее утро. Увлажнять землю стоит два-три раза в неделю, при этом норма расхода воды — пять-семь литров на одно растение.

Какие подкормки продлят плодоношение огурцов

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В конце лета огурцам требуется особый рацион. Из органических удобрений лучше использовать:

Настой золы из расчета 1 стакан на 10 литров воды;

Настой банановой кожуры как источник калия;

Дрожжевой настой для стимуляции корнеобразования.

Среди минеральных комплексов для августовских подкормок подходят:

Монофосфат калия — 1 чайная ложка на 10 литров воды;

Калимагнезия — 15 граммов на 1 квадратный метр;

Сульфат калия — 15 граммов на 10 литров воды.

Как защитить огурцы от болезней

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

В августе огурцы особенно уязвимы для грибковых заболеваний. Если не защитить плоды, период урожайности сильно сократится.

Против мучнистой росы эффективно опрыскивание молочной сывороткой, разведенной с водой в пропорции 1 к 10, а также обработка Фитоспорином каждые 10 дней. При появлении признаков пероноспороза необходимо удалить пораженные листья и провести обработку медьсодержащими препаратами.

Для защиты от перепадов температур в августе и сентябре рекомендуется укрывать растения агроволокном на ночь, мульчировать почву соломой или торфом, а также устанавливать временные пленочные укрытия.

Для борьбы со старением плетей проводятся омолаживающие процедуры: внекорневая подкормка мочевиной из расчета 10 граммов на 10 литров воды, обработка стимуляторами роста, а также подсыпка свежего компоста к корням.

Какие сорта огурцов дольше плодоносят

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Не все сорта подходят для осеннего плодоношения.

Среди проверенных гибридов, способных плодоносить дольше других, выделяются:

Апрельский F1 — он особенно устойчив к похолоданиям;

Маша F1 — ранний и долго плодоносящий сорт;

Герман F1 — эти огурцы отличаются теневыносливостью и холодостойкостью.

Поздние сорта имеют более длительный период вегетации, устойчивость к ночным похолоданиям и медленное старение плетей. Для продления сезона рекомендуется высевать огурцы в несколько сроков с интервалом в две недели, использовать теплые грядки и выращивать растения в мобильных контейнерах, которые при необходимости можно занести в тепло.

Какие ошибки дачников сокращают плодоношение огурцов

Как продлить плодоношение, урожай огурцов до осени. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди распространенных ошибок, негативно влияющих на урожайность, — оставление переросших плодов на плетях, сбор урожая в разгар жары и выкручивание огурцов с частью стебля.

Также вредят резкое сокращение поливов в августе, преждевременное прекращение подкормок и игнорирование первых признаков болезней.

Продлить плодоношение огурцов вполне реально при соблюдении правил сбора и соответствующего ухода. Главное — регулярно снимать плоды в оптимальной стадии зрелости, не допуская их перерастания, поддерживать растения питательными подкормками и защищать от осенних стрессов.