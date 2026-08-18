Сеть сервиса электромобилей «Атом» к 2027 году расширится до 16 городов

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 35 0

Обслуживанием занимаются станции, прошедшие сертификацию по стандартам.

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба "Атом"

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Бренд электромобилей «Атом» заключил 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России. К 2027 году компания планирует расширить сеть до 16 городов, а к 2029-му — до 48.

«Бренд электромобилей „Атом“ (АО „Кама“) подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», — отметили там.

Летом «Атом» запустил выездной сервис. Инженеры бренда приезжают к клиентам, проводят диагностику и устраняют поломки на месте. В ближайшее время появится мобильная станция с генератором, оборудованием для работы с мотором и электропроводкой. Она будет поддерживать партнеров и помогать клиентам на дорогах.

Обслуживанием электромобилей занимаются станции, прошедшие сертификацию по стандартам «Атома». Корпоративные автомобили также могут обслуживаться на станциях крупных клиентов.

Инженерный центр бренда разрабатывает единые требования к партнерам. Специалисты центра тестируют технологии на реальных автомобилях, определяют нормативы времени на операции и необходимое оборудование. Отмечается, что центр оказывает экспертную поддержку при сложных неисправностях, проводит диагностику и разрабатывает методики решения.

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