«Старалась успеть сделать все»: пермячку госпитализировали из-за энергетиков

В Перми девушку госпитализировали после полугода на энергетиках

Жительницу Перми Александру госпитализировали после нескольких месяцев хронического недосыпа и регулярного употребления энергетиков. Девушка рассказала 5-tv.ru, что в отдельные периоды выпивала до трех банок в день, пытаясь сохранять работоспособность.

Александра отметила, что не считает тонизирующие напитки абсолютным злом и связывает случившееся прежде всего с чрезмерным употреблением на фоне сильных нагрузок.

«Я не демонизирую тонизирующие напитки, все вредит здоровью в больших количествах», — рассказала девушка.

По словам Александры, проблемы со сном у нее начались примерно за год до госпитализации. Вместо обращения к специалисту она пыталась самостоятельно справляться с состоянием и продолжала работать в прежнем темпе.

На тот момент девушка занимала должность креативного директора и руководителя маркетингового отдела в магазине техники. В ее обязанности входили создание фотографий, разработка веб-дизайна и печатной продукции, взаимодействие с партнерами, организация мероприятий и другие задачи.

Александра рассказала, что испытывала постоянное напряжение и в некоторые дни могла работать по 12–16 часов. Она продолжала выполнять обязанности даже во время похорон родственников, болезни с температурой выше 38 градусов и сильного недомогания.

«Мне казалось, что главное — успеть сделать все вовремя и качественно», — объяснила девушка.

С апреля она начала регулярно пить энергетики — по две-три банки в день. При этом питаться стала хуже: иногда она могла есть много фастфуда, а иногда оставаться без еды целые сутки. Александра считала, что такой способ поддерживать силы ничем не отличается от привычки пить кофе.

Из-за плотного рабочего графика личные занятия девушки переместились на ночное время. Она играла в видеоигры, вела блог, читала и занималась другими делами. При этом соревновательные игры требовали концентрации, поэтому энергетики помогали ей оставаться в состоянии фокуса.

Такой режим сохранялся с апреля до начала августа. За неделю до отпуска Александра полностью отказалась от энергетиков, однако проблемы с режимом сна продолжились.

В августе девушка отправилась в запланированную поездку в Минск. Чтобы сэкономить на дороге, она выбрала ночной перелет. Перед ним Александра снова не спала всю ночь, а в день вылета выпила два больших энергетика — около литра напитка. Она призналась, что вкус ей уже не нравился, но газировка помогала не чувствовать сонливость.

Во время отпуска девушка много гуляла — в отдельные дни проходила по 20–30 тысяч шагов. При этом она замечала, что из-за насыщенных впечатлений почти не ощущала голода и питалась только тогда, когда он становился сильным. Каждый день она также выпивала по одной банке энергетика без сахара.

Приступ начался вечером в номере

На второй день поездки Александра вернулась в номер, заказала еду и собиралась отдыхать. Перед этим она вместе с близкими открыла алкоголь, однако сама к нему не прикасалась.

Когда девушка начала есть после сильного чувства голода, у нее появилась тошнота и резкое ощущение сдавленности в горле. Она описала это как чувство, будто возникли проблемы с областью щитовидной железы.

Александра легла, но в таком положении боль усилилась: ей было тяжело лежать, сидеть и стоять. Сначала она решила, что состояние пройдет самостоятельно, однако спустя час пришлось обратиться к сотрудникам отеля и вызывать скорую помощь.

Бригада приехала примерно через пять минут. Медики сразу начали измерять давление, проверять показатели организма, подключили ЭКГ и установили катетер.

По словам Александры, врачи зафиксировали у нее пульс выше 200 ударов в минуту. Из-за опасений по поводу возможного ухудшения состояния вызвали дополнительную бригаду с кардиологами.

Через десять минут специалисты повторно проверили показатели и ввели соответствующий препарат. После этого боль уменьшилась, ощущение кома в горле исчезло, а сердцебиение пришло в норму. Девушке удалось уснуть.

После возвращения домой снова понадобилась помощь

На следующий день Александра проснулась рано утром и начала собираться домой. Однако вскоре снова почувствовала сильное сердцебиение, будто в горле.

Она легла и около двух часов ждала, что состояние пройдет. Однако пришлось повторно вызывать скорую помощь, после чего девушку доставили в больницу.

В медицинском учреждении кардиолог провела обследование, у Александры взяли анализы крови, поставили капельницу с физраствором и назначили дальнейшее лечение.

Девушка подчеркнула, что ее история не является призывом полностью отказаться от энергетиков. При этом Александра считает, что опасность возникает тогда, когда такие напитки становятся способом постоянно компенсировать отсутствие сна и отдыха.

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