«Задачи и цели едины»: на форуме в Казани представили совместные проекты России и Китая

Современная Россия сегодня последовательно выстраивает диалог с теми, кто готов вести его на равных. В Казани на форуме «Ростки» показывают, что именно Москва и Пекин научились делать вместе — от хирургии до сельского хозяйства. В этом году свои разработки демонстрируют более двухсот компаний из Поднебесной. Самые интересные проекты увидел корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Этого робота китайские разработчики привезли на форум в Казань специально, чтобы предложить его российским хирургам. С помощью вот такой консоли врач может дистанционно управлять инструментами внутри тела пациента.

«Это позволяет избежать дрожания рук. Особенно важно, когда операцию нужно провести с высокой точностью», — сказал представитель китайской компании по производству роботов для медицины, участник форума «Ростки 2026» Рэй Ли.

Аналогичную систему недавно разработали и в России. Роботы-хирурги отечественного производства появились уже в трех российских клиниках. А высокотехнологичное оборудование для травматологии выпускают в Татарстане. На российско-китайском форуме «Ростки» сотрудничество в сфере здравоохранения — одна из главных тем.

2026 год особый для двух стран. 30 лет исполняется с момента установления российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия. 25 лет с момента подписания Договора о дружбе и добрососедстве.

Форум в Казани — это международная площадка, где уже в четвертый раз встречаются представители производства, научных организаций и органов власти. Не только России и Китая, но и еще почти сорока стран. Промышленность, энергетика, строительство, машиностроение — сотрудничество в этих и других областях набирает обороты. А значит, нужны профессиональные кадры.

«Которые владеют как языками, так и компетенциями в сфере высоких технологий, логистики, инвестиционного проектирования, межкультурной коммуникации. Татарстан, располагая развитой системой образования и научными школами, видит своей задачей активное участие в подготовке таких кадров и готов предлагать конкретные образовательные программы и стажировки», — сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Россия и Китай с каждым годом все плотнее сотрудничают и в сельском хозяйстве. А с января товарооборот вырос уже более чем на треть. По части агропромышленного комплекса основные объемы со стороны Китая приходятся на плодоовощную продукцию. Россия поставляет рыбу, масло и зерновые.

«У нас достаточно разные климатические условия и различаются подходы к ведению агропромышленного хозяйства. Тем не менее задачи и цели у нас едины, и здесь с точки зрения сотрудничества мы дополняем друг друга — и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства. И нам, безусловно, есть друг у друга чему поучиться», — сказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

А еще Россия и Китай совместно развивают аграрную науку. Например, планируют создать центр по изучению сои. В сфере транспорта тоже есть интересные проекты. Уже идет работа над грузовым хабом для беспилотных перевозок по мосту через Амур. На Северном морском пути китайская судоходная компания готова инвестировать в развитие российских портов.

Причем налаживать деловые контакты на форуме, как отмечают его участники, помогают не только общие цели, но и схожие национальные характеры.

«То, что меня прямо очень сильно удивило, — это люди. Я не ожидал, что эта страна меня так хорошо воспринимает. Все говорят, что русские не улыбаются, а на самом деле это самые честные, добрые люди вообще», — сказал певец, блогер из Китая, участник форума «Ростки 2026» Кай Син.

Кай Син — певец из Китая — говорит, что приехал в Казань, чтобы поучаствовать в культурной и спортивной программе. На форуме «Ростки» она тоже обширная. Среди соревнований самыми зрелищными стали гонки на китайских лодках-драконах. Для любителей музыки впервые в Татарстане выступили артисты Сычуаньской оперы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.