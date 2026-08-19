«У моей удачи не было шансов»: Федункив раскрыла секрет позднего успеха

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Актриса связала карьерный взлет с постоянной работой, смелыми решениями и готовностью идти к мечте.

Почему Марина Федункив стала популярной в зрелом возрасте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федункив заявила, что к ней пришел успех благодаря упорству и вере в себя

Актриса Марина Федункив заявила, что своим успехом после 40–50 лет обязана прежде всего огромному количеству работы, смелости и готовности рисковать ради мечты.

«У моей удачи просто не было шансов не прийти», — рассказала актриса в интервью KP.RU.

По словам артистки, она много работала и была готова соглашаться на самые разные проекты, поэтому считает свой успех закономерным результатом приложенных усилий.

Актриса призналась, что для профессионального роста ей приходилось проявлять настойчивость и буквально доказывать свою востребованность. Федункив также считает важной составляющей своего пути готовность рисковать.

«Где-то наглость — доказываешь, что лучше тебя не найти. Смелость — я уехала из Перми в Москву в тот момент, когда у меня был стабильный доход, а я отправилась в никуда за своей мечтой», — рассказала артистка.

По словам Федункив, существенную роль в ее карьере сыграли и люди, которые вовремя поверили в нее. Именно поддержку окружающих она назвала одной из главных составляющих своего профессионального везения.

Актриса считает, что ее история может стать примером для тех, кто откладывает осуществление мечты из-за возраста. Федункив подчеркнула, что паспортные цифры не должны определять жизненные планы человека.

«Знаю, что я вдохновила многих не сдаваться, идти к своей мечте и не обращать внимания на возраст, ведь это всего лишь цифры в паспорте», — отметила артистка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Чем полезна свекла для зрения: может ли она поддерживать здоровье глаз
13:58
Больше 100 жертв: мертвых попугаев нашли в морозилке московского антикафе
13:51
Россельхознадзор и прокуратура проверят производителя вакцины «Мультикан-8»
13:43
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» дайвера задержали в Хорватии
13:36
«Мы до него слишком жадные»: почему Федункив не показывает сына
13:18
Ушли молодыми: Хайден Панеттьери, Лиам Пейн и другие звезды

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
Мать Яниса Тиммы прервала молчание и обнародовала аудиосообщение от Седоковой
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео