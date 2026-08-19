«У моей удачи не было шансов»: Федункив раскрыла секрет позднего успеха
Актриса связала карьерный взлет с постоянной работой, смелыми решениями и готовностью идти к мечте.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Федункив заявила, что к ней пришел успех благодаря упорству и вере в себя
Актриса Марина Федункив заявила, что своим успехом после 40–50 лет обязана прежде всего огромному количеству работы, смелости и готовности рисковать ради мечты.
«У моей удачи просто не было шансов не прийти», — рассказала актриса в интервью KP.RU.
По словам артистки, она много работала и была готова соглашаться на самые разные проекты, поэтому считает свой успех закономерным результатом приложенных усилий.
Актриса призналась, что для профессионального роста ей приходилось проявлять настойчивость и буквально доказывать свою востребованность. Федункив также считает важной составляющей своего пути готовность рисковать.
«Где-то наглость — доказываешь, что лучше тебя не найти. Смелость — я уехала из Перми в Москву в тот момент, когда у меня был стабильный доход, а я отправилась в никуда за своей мечтой», — рассказала артистка.
По словам Федункив, существенную роль в ее карьере сыграли и люди, которые вовремя поверили в нее. Именно поддержку окружающих она назвала одной из главных составляющих своего профессионального везения.
Актриса считает, что ее история может стать примером для тех, кто откладывает осуществление мечты из-за возраста. Федункив подчеркнула, что паспортные цифры не должны определять жизненные планы человека.
«Знаю, что я вдохновила многих не сдаваться, идти к своей мечте и не обращать внимания на возраст, ведь это всего лишь цифры в паспорте», — отметила артистка.
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