В Хабаровском крае нашли тайник с 312 килограммами красной икры

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края сотрудники ФСБ обнаружили в лесу тайник с 312 килограммами красной икры. Продукцию хранили без документов, подтверждающих ее законное происхождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным федерального органа исполнительной власти, к незаконной добыче лососевых рыб могут быть причастны трое местных жителей. Рыбу они добывали в районе устья реки Аджима. Предварительный ущерб составил более 8,5 миллиона рублей.

Полученную продукцию затем помещали в оборудованное место в лесу. Во время проверки сотрудники пограничного управления нашли там 13 пластиковых контейнеров.

Документов на икру не было, в связи с этим ее изъяли из незаконного оборота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Приморье. Взрыв на одном из объектов Росгвардии должны были устроить трое подростков из Находки и Владивостока.

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