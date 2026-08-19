Не до смеха: плачущий смайлик стал самым популярным эмодзи года

Плачущий смайлик стал самым популярным эмодзи по итогам 2025 года

Плачущий смайлик стал самым популярным эмодзи в мире по итогам 2025 года. Об этом рассказали в The New York Times со ссылкой на данные Unicode и Google.

Как отмечается, причиной стало то, что значение символа заметно расширилось. Среди молодых пользователей именно плачущий смайлик все чаще становится универсальной реакцией. Его используют для ответов на шутки, нелепые ситуации, неловкие сообщения и моменты, которые вызывают настолько сильные эмоции, что остается только «плакать».

Еще один неожиданный тренд — популярность увядшего цветка. Молодые пользователи зачастую используют его вместо разбитого сердца, чтобы показать разочарование, неудачу или ироничную грусть.

Новые данные получены на основе анонимной выборки, было проанализировано 665 миллионов случаев употребления эмодзи пользователями по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у молодежи может возникать неприязнь к людям старше 40 лет. В последние годы эта проблема приобрела более заметные и жесткие формы и затронула в том числе Россию.

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