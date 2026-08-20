Art Pictures Distribution покажет «Буратино» на Фестивале российского кино в Китае

Организатором мероприятия выступает РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на Фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

«На протяжении многих лет Россию и Китай связывает искреннее уважение и прочная дружба между нашими народами, а любовь к искусству кино подтверждает его особое место в культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение обменных мероприятий, которые демонстрируют достижения наших киноиндустрий.

В этом году с большим успехом состоялся Фестиваль китайского кино в России, познакомив нашу аудиторию с богатством современного китайского кинематографа. Уверена, что программа Фестиваля российского кино в Китае произведет на зрителей такое же сильное впечатление», — отметила Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации.

Фильмом открытия в Хух-Хото 29 августа станет семейная картина «Буратино», которую представит режиссер Игорь Волошин.

«Показ фильма «Буратино» в рамках Фестиваля российского кино в Китае — важный шаг в продвижении современного российского семейного кино на китайском рынке. Это современное прочтение любимой несколькими поколениями сказки уже находит отклик у зрителей разных стран.

Уверена, что фестивальная аудитория Китая по достоинству оценит яркую историю о дружбе, приключениях и волшебстве, а сам показ станет еще одним шагом в развитии культурного обмена между нашими странами», — отметила Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

«Буратино» — современная интерпретация известной сказки Алексея Толстого. Фильм вышел в широкий российский прокат 1 января 2026 года и стал одним из главных семейных релизов года, собрав более 2,3 млрд рублей. После успеха в России картина получила международное признание.

Права на фильм проданы более чем в 50 стран мира: он уже вышел на рынках США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля, Кипра и стран Латинской Америки, а также был представлен на фестивалях российского кино в Армении, Таиланде, Беларуси, Туркменистане, Казахстане, Сербии и Алжире.

«Наши рынки с каждым годом работают все в более плотной связке — в России за последние несколько лет в прокат вышли более десятка фильмов, в создании которых принимала участие Китайская Народная Республика. Российский контент также находит отклик у аудитории в Китае — самым успешным российским зарубежным релизом в прошлом году стал фильм российско-китайского производства «Красный шелк», собравший 12 млн юаней в китайском прокате.

Особенно важно, что сегодня это сотрудничество развивается не только в сфере совместного производства и проката, но и на уровне культурного обмена. Показ «Буратино» на Фестивале российского кино в Китае — важный шаг в этом направлении. Мы верим, что такие мероприятия помогают зрителям обеих стран лучше узнавать культуру друг друга через истории, объединяющие поколения», — отметила Анастасия Корчагина, генеральный директор Art Pictures Distribution.

Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Виталия Корниенко, Федор Бондарчук, Александр Яценко и другие российские звезды. Саундтрек к фильму создал Алексей Рыбников, написавший музыку к фильму «Приключения Буратино» 1975 года.

Производством фильма занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор кинотеатральных прав фильма в России — НМГ Кинопрокат. Эксклюзивный дистрибьютор цифровых, телевизионных и зарубежных прав — Art Pictures Distribution.

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