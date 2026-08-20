Отчаянно рвался на волю: медведь забрался в автомобиль и умер

CPW: медведь забрался в автомобиль и умер

В США черный медведь весом около 136 килограммов скончался после того, как оказался запертым в незапертом легковом автомобиле. Об этом сообщил Департамент парков и дикой природы штата Колорадо (CPW) в социальных сетях.

Животное проникло внутрь транспортного средства в поисках пищи. Однако дверь захлопнулась, превратив салон в смертельную ловушку на несколько дней.

Инцидент произошел в условиях сильной жары. Это привело к гибели зверя еще до того, как его обнаружили люди.

Представители ведомства опубликовали фотографии последствий, на которых виден полностью растерзанный интерьер машины и клочья шерсти, оставшиеся после отчаянных попыток хищника выбраться на волю.

Специалисты Службы национальных парков подчеркивают, что косолапые обладают феноменальным обонянием, которое в семь раз превосходит способности гончих собак.

«Площадь слизистой оболочки носа черного медведя в 100 раз больше, чем у человека», — пояснили эксперты.

Именно столь острый нюх позволяет животным чувствовать ароматы еды за несколько миль, что мотивирует их вскрывать даже закрытые на защелку двери машин.

В CPW напоминают владельцам авто о необходимости соблюдать правила безопасности. Всегда запирать двери, плотно закрывать окна и убирать из салона любые пахучие предметы, включая не только продукты питания и мусор, но и косметику, лосьоны или кремы от солнца.

Власти региона уже приняли законодательные меры, ужесточающие наказание за преднамеренное кормление диких животных. Теперь за повторные подобные нарушения гражданам грозят штрафы в размере до 5000 долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.