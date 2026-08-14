«Первостепенная задача»: почему для ЕС становится все важнее восстановить диалог с РФ
Ранее президент Финляндии отмечал необходимость вновь контактировать с Россией на общеевропейском уровне.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Дмитриев заявил, что Европе становится все важнее наладить отношения с Россией
Восстановление диалога с Россией становится одной из главных задач для Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Об этом на своей странице в соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС и Великобритании, особенно с учетом того, что их газовые хранилища пусты, а зима приближается», — написал Дмитриев в личном блоге.
Поводом для заявления стали слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости восстановить контакты с Москвой. Финский лидер считает, что диалог следует возобновить как на общеевропейском уровне, так и между Финляндией и Россией.
Ранее о необходимости возвращения к переговорам говорил и финский политик Армандо Мема. Он призывал ЕС воспользоваться возможностью для восстановления диалога с Россией и изменить нынешний курс.
При этом политик отметил, что полноценный диалог невозможен, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей России.
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