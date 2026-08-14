«Первостепенная задача»: почему для ЕС становится все важнее восстановить диалог с РФ

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 61 0

Ранее президент Финляндии отмечал необходимость вновь контактировать с Россией на общеевропейском уровне.

Планируют ли ЕС и Британия восстановить диалог с РФ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитриев заявил, что Европе становится все важнее наладить отношения с Россией

Восстановление диалога с Россией становится одной из главных задач для Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Об этом на своей странице в соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС и Великобритании, особенно с учетом того, что их газовые хранилища пусты, а зима приближается», — написал Дмитриев в личном блоге.

Поводом для заявления стали слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости восстановить контакты с Москвой. Финский лидер считает, что диалог следует возобновить как на общеевропейском уровне, так и между Финляндией и Россией.

Ранее о необходимости возвращения к переговорам говорил и финский политик Армандо Мема. Он призывал ЕС воспользоваться возможностью для восстановления диалога с Россией и изменить нынешний курс.

При этом политик отметил, что полноценный диалог невозможен, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
День перемен: что принесет соединение Меркурия и Юпитера во Льве 15 авгус...

Последние новости

17:00
Аджика без варки теперь любимая закуска на зиму: простой рецепт за 30 минут
16:45
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
16:30
Не только размер: как выбрать кроссовки для физкультуры перед 1 сентября
16:21
«По лекалам киевских нацистов»: Захарова о борьбе с русским языком в Молдавии
16:10
Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области признал вину
16:02
«Первостепенная задача»: почему для ЕС становится все важнее восстановить диалог с РФ

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Родные не пришли: Наталью Трубникову кремировали в Москве
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео