Дмитриев заявил, что Европе становится все важнее наладить отношения с Россией

Восстановление диалога с Россией становится одной из главных задач для Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Об этом на своей странице в соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС и Великобритании, особенно с учетом того, что их газовые хранилища пусты, а зима приближается», — написал Дмитриев в личном блоге.

Поводом для заявления стали слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости восстановить контакты с Москвой. Финский лидер считает, что диалог следует возобновить как на общеевропейском уровне, так и между Финляндией и Россией.

Ранее о необходимости возвращения к переговорам говорил и финский политик Армандо Мема. Он призывал ЕС воспользоваться возможностью для восстановления диалога с Россией и изменить нынешний курс.

При этом политик отметил, что полноценный диалог невозможен, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей России.

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