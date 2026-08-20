Бросила мужа ради огня и плеток: житель Уфы пытается вернуть жену из секты

Шокирующая история разворачивается в Башкирии — житель Уфы пытается вернуть свою семью из секты. По его словам, жену и детей вовлекли в опасный культ под видом целительства. На деле все лечение и духовные практики сводились к пугающим ритуалам.

Какие трюки используют так называемые наставники, чтобы заманить к себе новых адептов, и есть ли шанс вырваться — разбирался корреспондент «Известий» Игорь Борзов.

Артур и Алина Рахимовы воспитывали троих детей, много путешествовали, строили большой дом. Но счастье закончилось. В квартире муж стал находить странные артефакты, а жена вдруг стала замкнутой и резкой.

— Вот такую плеточку в Казахстане вручили, неплохо так, шаманит ходит. Сейчас посмотрим на ее поведение.

Артур вспоминает: год назад супруга начала увлекаться темой потусторонних миров. Вместе со своей матерью ходили в мечеть. Там познакомились с неким Марселем. Они его называли не иначе как наставником и даже целителем. Алина стала частой гостьей на его обрядах и сборах. На них, как уверяли последователи самопровозглашенного лидера, можно было решить все проблемы — через «чистку», «комчевание» и «отмаливание грехов». Чарам поддался и Артур.

«Почувствовал, что Марсель делал мне внушение, закапывал якобы святую воду», — рассказал муж Алины Артур Рахимов.

Приглашали вступить в ряды. Заманивали поддержкой и добрым отношением к ближним. А после Алину пригласили в поездку по святым местам. Артур стал подозревать неладное, но все же отпустил жену. В переписках она рассказывала, что там последователям не дают есть и спать. А после паломничества супругу будто подменили. Но, по ее словам, она стала избранной.

«Было 70 человек, из которых ей дали дар целительства. Также в переписке обозначено, что теперь она, как и Марсель, должна служить людям, делать очищение на протяжении девяти лет», — говорит Артур.

И Алина прислушалась. Отреклась от мужа, забрала детей и уехала жить к матери, которая когда-то и рассказала об учении.

Поставив все прошлое на алтарь запрещенной в России и Казахстане секты «Ата Жолы»*. Ее последователи думают, что идут праведным «Путем Предков». Организация появилась еще в конце 1990-х, с того времени даром исцеления и провидения были якобы «награждены» миллионы человек.

Последователей окуривают одурманивающими веществами, а лечат не только молитвой и водой, но еще огнем и плетками. Схема привлечения адептов не меняется на протяжении десятилетий. И несмотря на запрет деятельности и ликвидацию, отделения все еще работают.

Съемочная группа попала в одно из них. Внутри помещения — священные писания, религиозные картины. И последователи, которые даже не знают, что состоят в запрещенном движении. Или просто делают вид. И всеми силами пытаются вывести журналистов из помещения.

Как и люди, которые встретили журналистов в псевдообители, Алина Рахимова тоже отрицает любую связь с запрещенной организацией. Наоборот, обвиняет мужа во лжи.

«Кнут — я не знаю, он просто его где-то сфотографировал, я первый раз. А баллоны с водой — чего он просто поставил и сфотографировал. Марсель — это его друг!» — заявляет Алина Рахимова.

Только вот в переписке мужу Алина упоминала имя Марселя и некий дар, которым ее наградили в поездке в Казахстан. Кнут подписан специально для Алины. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

«Следственным управлением республики организована проверка по сообщению, выявленному в социальных медиа, о противоправных действиях в отношении жительницы Уфы со стороны организаторов некоммерческой общественной организации, посягающей на личность и права граждан», — сказал старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Возможно, вскроются и новые случаи вербовки. Алина Рахимова потребовала развода через суд, но Артур пытается вернуть жену и детей — с «пути предков» направить на дорогу домой.

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* — организация признана экстремистской и запрещена в России.