Однушка в Москве или вилла в Турции? Стоит ли покупать жилье за границей в 2026 году

В интернете полно историй о том, как москвичи продают «однушку» и покупают особняк на побережье Средиземного моря. Но что остается за кадром?

Программа Пятого канала «Стройнадзор» выяснила всю правду о заграничных квадратных метрах.

Правда ли, что в Европе жилье дешевле

www.globallookpress.com/Bahnmueller

Заголовки в сети завлекают предложениями о выгодной покупке недвижимости за границей. Действительно ли студия в нашей столице стоит, как замки в Европе?

Аналитики дают расклад: средняя цена «однушки» в Москве — от 14 до 16 миллионов рублей, включая новостройки и вторичку. В Таиланде эти же деньги можно вложить в небольшую виллу. В Турции — в квартиру в жилом комплексе с бассейном, охраной и благоустроенной территорией. В Италии и Испании за такую же сумму реально приобрести дом, правда, в сельской местности.

«Недвижимость в Москве входит в топ мировых цен. Сравнений действительно огромное количество — это может быть однушка с бабушкиным ремонтом в Москве… и вилла где-нибудь на побережье с прекрасными видами в каком-то другом государстве», — рассказывает эксперт по недвижимости, финансовый аналитик Татьяна Волкова.

Звучит заманчиво. Но эксперты советуют обращать внимание не только на стоимость жилья. Например, в большинстве стран Евросоюза цены на коммунальные услуги значительно выше, чем в России.

«Когда Европа стала отказываться от российского газа и покупать более дорогой газ, конечный потребитель стал плательщиком за этот дорогой газ. То есть все расходы перекладываются на того, кто пользуется», — объясняет эксперт.

Нина Дубровская точно знает, сколько на это уходит! Она 5 лет живет в Италии и занимается недвижимостью на профессиональном уровне.

Так, в спальном районе Турина купить квартиру 50 квадратов в среднем стоит 75 тысяч евро или почти семь миллионов рублей. А снять — 650 евро в месяц, а это примерно 60 тысяч рублей плюс дополнительные расходы.

«Это кондоминиальные платы. Что входит, как правило, в кондоминиум? Это работа администратора, уборка общих помещений, таких как лестничные клетки. В среднем это 60-120 евро (примерно 7500-11500 рублей — Прим. ред.) в месяц. Помимо этого, естественно, свет, и, если есть в квартире, газ отдельно платятся по счетчикам», — объясняет эксперт по недвижимости в Италии Нина Дубровская.

Важно учитывать востребованность недвижимости. Тех, кто мечтает купить замок во Франции за копейки, ждет большое разочарование.

«Многие замки без отопления. Они разрушаются. Их нужно восстанавливать. Содержание — это целое состояние. Кто-то, у кого огромный капитал, кому деть этот капитал некуда, может начинать покупать замки. Так делал Майкл Джексон, и в итоге он разорился к концу своей жизни», — рассказала эксперт Татьяна Волкова.

А что в Азии?

www.globallookpress.com/Karl F. Schöfmann

От огромных европейских дворцов перейдем к миниатюрному азиатскому жилью. Айша переехала из Бангкока в Гонконг учиться и осталась. Сейчас она снимает юнит — часть квартиры площадью 11 квадратных метров — за семь тысяч гонконгских долларов, а это примерно 70 тысяч рублей!

«Юнит — это часть квартиры, внутри которой установили четыре стены. В каждом есть индукционная плита, холодильник, раковина, туалет и отдельная душевая. Никакой общей зоны нет», — рассказывает Айша Шривастава.

Но даже такие скромные условия далеко не всем по карману. В Гонконге зе аренду многие отдают половину своего дохода. А стоимость покупки недвижимости стартует от трех миллионов долларов — а это почти 250 миллионов рублей! Не сравнить даже с дорогой Москвой.

А пока перенесемся на Пхукет — популярный у туристов тайский остров. Оксана вложилась в квартиру в новом ЖК.

«Мы 100% оплатили сразу за эти апартаменты. Стоили они 150 тысяч долларов, и было это в январе 2022 года. И также по договору комплекс должен был сдаться в июне 23-го года. Три года прошло — комплекс не сдался», — рассказывает пострадавшая от застройщика в Таиланде Оксана Синельникова.

Кроме того, девушке перестали выплачивать гарантированный доход — а он предусматривался договором. На контакт застройщик не пошел. Оксана не выдержала, записала ролик и выложила его в популярном видеохостинге. В итоге — компания подала на нее иск в суд.

«Они ссылались на то видео, которое я записала, рассказала о своей истории. Они указали там пункты, то, что я сказала, что порочат их репутацию. И плюс в этом же иске они просят компенсацию в три миллиона долларов и плюс пять процентов годовых», — поделилась пострадавшая.

Теперь, если Оксана приедет в Таиланд, ее ждет арест и суд. Девушка жаждет справедливости и возврата своих денег. «Стройнадзор» обратился к застройщику за разъяснениями, но вопросы там проигнорировали. Это еще одна опасность при вложении в зарубежную недвижимость, предупреждают эксперты. Если ты не гражданин страны, могут возникнуть проблемы.

«У нас есть сегодня геополитические риски, мы не всегда можем приехать в государство, не всегда можем проследить за своей недвижимостью. У вас могут ее даже изъять», — подчеркнула Волкова.

Лучше покупать жилье на Родине

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперты советуют инвесторам приглядеться к недвижимости в родной стране, тем более на рынке все еще есть выгодные предложения.

«Например, действуют семейная и IT-ипотека со ставкой до 6%, а также программы для покупки жилья на новых территориях — дальневосточной, арктической и сельской ипотеке, по которым ставка может начинаться от 2%. Кроме того, государство предоставляет различные жилищные сертификаты», — рассказывает риэлтор Мария Романова.

Что касается Москвы, то здесь рассчитывать на дешевое жилье не приходится. Большой спрос на недвижимость в столице будет всегда, а, значит, предпосылок для снижения цен нет.