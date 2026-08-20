Экскурсия по звездным квартирам: какой интерьер у Горбачевой и «русской Барби»

Бежевые стены и однотипная мебель надоели — на сцену выходит эмоциональный интерьер. Актриса Ирина Горбачева впускает в дом сухоцветы и круглые двери, певица Тузова окружает себя розовым золотом, а москвич ставит ванну прямо у дивана. Дизайнеры называют это «дофаминовым подходом».

В программе Пятого канала «Стройнадзор» — несколько ярких примеров и необычных дизайнерских решений.

Никакого бежевого цвета

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Экспрессивный стиль в интерьере новой квартиры Ирины Горбачевой оценили не все поклонники! Хейтеры считают, что камин в обрамлении сухоцветов, круглая дверь в спальню и туалет с искусственным интеллектом — явный перебор. А цвета и элементы декора — слишком яркие и не сочетаются.

И это за такие деньги… Звезда потратила на ремонт более 30 миллионов рублей!

Дизайном актриса занималась лично. И для нее главное, что самой нравится.

«Я кайфую от жизни», — говорит Горбачева на видео.

У некоторых звезд свои представления о прекрасном. Певицу Татьяну Тузову уже давно прозвали «русской Барби». И дело не только в ее образе, а в хобби.

«Сейчас у меня уже 13 тысяч кукол, и они не умещаются уже нигде, поэтому пришлось выделить для них отдельную квартиру и еще одно помещение в музее Барби», — призналась певица.

Дизайн соответствует всем канонам игрушечного домика: мягкая мебель, кухня, текстиль — в любимом цвете многих девочек.

«Мне хотелось, чтобы розовый был с золотом, чтобы чувствовать себя королевой», — подчеркнула Тузова.

По словам Татьяны, ее коллекция оценивается в 300 миллионов рублей. Такому богатству в отдельной квартире тоже стало тесно. Поэтому певица для своих любимиц собирается построить четырехэтажный дом! И, конечно, также в кукольном стиле.

«В моде, к сожалению, минимализм, мало мебели, все такое однотонное. Я бы так не хотела жить», — отметила она.

Что такое дофаминовый дизайн в интерьере

www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

А сейчас отправимся в жилье, которое тоже похоже на игрушечное. Но размерами! Эта студия — 18 квадратов. Вместе с антресолью, где разместили кровать, — 22. Продается за 12 миллионов рублей. Главная фишка — ванна прямо у окна возле дивана.

«Здесь все коммуникации, ну нормально? Здесь рядом стоит диван…» — уточняет журналист.

«Здесь немножко под уклоном на всякий случай, если разливается — все уходит сюда. И гидроизоляция по стене здесь сделана», — отвечает показывающий квартиру мужчина.

Обычные душевые хозяин квартиры не любит, а в маленький санузел ванна не помещалась. Поэтому пришло такое решение. И, по мнению дизайнера, в общую концепцию оно удачно вписалось.

«Это пример современного эмоционального интерьера с влиянием японского минимализма и индустриального дизайна, так называемого дофаминового интерьера», — отметила дизайнер Кристина Мумладзе.

Такой подход к оформлению пространства выбирают те, кому приносят удовольствие яркие цвета и необычные формы и текстуры.

«Основа достаточно монохромных стен, которые мы разбавляем яркой акцентной опорой стола, но при этом мы сохраняем натуральные материалы столешницы. Добавляем картину и яркий акцентный свет», — рассказывает дизайнер Кристина Мумладзе.

Дофаминовая ванна своими руками

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Один из трендов — разноцветные ванны вместо привычных белых. Можно ли это сделать своими руками? Специалист по реставрации ванн Максим Широков показал ведущему Филиппу Курочкину весь процесс.

«Давай приступим. Скажи, с чего мы начинаем?» — спрашивает Курочкин.

«Начинаем зачищать».

«Какая-то особая насадка нужна или обычная?»

«Нет, обычная наждачка, 120-е зерно. Вполне достаточно для хорошей адгезии».

Когда поверхность зашкурена и на ощупь стала матовой, приступаем к обезжириванию. Это важный этап, чтобы краска лучше впиталась и не отслоилась в дальнейшем. Для этого подойдет чистящее средство для сантехники.

«Максим, расскажи, а чем мы будем красить?»

«Жидкий акрил, он двухкомпонентный у нас, с отвердителем, плюс будем добавлять зеленый колер для цвета».

«Насколько я знаю, если добавить отвердитель, то очень мало будет времени на то, чтобы нанести».

«Да, после перемешивания есть примерно 40 минут».

Придаем ванне новый цвет методом заливки. Краску соединяем с колером и смесью наполняем стаканчик. Равномерно распределяем по поверхности.

«Все, ванна готова. После того как залили, можно пройтись чуть-чуть феном и побрызгать корректором, чтобы вышли пузыри. Сохнет сутки, после этого можно устанавливать слив-перелив и пользоваться ванной», — объясняет мастер.

«А сколько такое удовольствие стоит? Если, допустим, нанять тебя, ты привезешь сам краску…»

«В среднем цена у всех плюс-минус одинаковая, в районе десяти тысяч».

Темный дизайн

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Теперь самое время отправиться в гости к Анастасии Яковлевой — ей приносят радость стены не кислотных оттенков, а черные.

«У меня всего, кстати, две стены в квартире покрашены в черный, но за счет того, что они находятся в самой главной комнате — в гостиной, — кажется, что у меня почти вся квартира черная. Хотя вот даже за моей спиной вы видите бежевую стену, и в других комнатах тоже эти цвета присутствуют», — отметила хозяйка квартиры.

Предметы декора Анастасия тоже придумывает и делает сама.

«Я собственноручно из гипса выливала 280 штук вот этих черепушек (на горшке для кактуса — прим. ред.), затем это все по одному вот так вокруг приклеивала, потом красила, немножко так декорировала поталью, и получилась вот такая тяжеленная штуковина, очень красивое кашпо, которое, ну, взорвало просто интернет», — показывает квартиру Анастасия.

А так девушка преобразила простые чугунные радиаторы.

«Я из самозатвердевающей глины сделала вот такие узоры. Перекрасила батарею в черный цвет и потом также покрыла вот этой поталью для того, чтобы сделать такой состаренный немножко эффект», — объясняет Яковлева, показывая радиатор.

Какой бы интерьер вы ни выбрали, помните, что любой нестандартный элемент в квартире требует и нестандартного подхода. Сауны на балконах, ванну посередине комнаты, оранжерею на террасе — важно согласовывать в первую очередь не с дизайнерами, а с инженерами и органами власти.