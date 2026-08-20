Боролись за спинной мозг: женщина в Екатеринбурге сломала все шейные позвонки

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии после падения с третьего этажа.

Можно ли восстановить сломанные шейные позвонки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Нейрохирурги Екатеринбурга спасли женщину с переломом всех шейных позвонков

Нейрохирурги Екатеринбурга спасли 31-летнюю женщину после падения с третьего этажа, в результате которого у нее разрушились все семь шейных позвонков. Об этом сообщили в Минздраве по Свердловской области.

Пациентка поступила в Городскую клиническую больницу № 36 в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытый перелом бедра, тяжелый ушиб спинного мозга и разрушение всех позвонков шейного отдела.

Из-за серьезных повреждений врачи практически не имели возможности надежно зафиксировать шею. Сначала специалисты установили гало-аппарат для жесткой стабилизации головы и шеи, после чего провели сложную операцию.

Во время пятиичасового вмешательства медики удалили разрушенные позвонки и установили специальный эндопротез. Позвоночник дополнительно укрепили конструкцией из пластин и крючков.

Все это время женщина находилась на искусственной вентиляции легких. Параллельно травматологи останавливали внутреннее кровотечение и стабилизировали поврежденное бедро с помощью аппарата внешней фиксации.

Благодаря работе врачей удалось сохранить спинной мозг. Всего женщина провела в больнице почти два месяца и прошла два этапа лечения.

После терапии у пациентки начала возвращаться чувствительность. Женщину выписали из стационара и направили на дальнейшую медицинскую реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские врачи удалили у жительницы Белоруссии опухоль весом 32 килограмма, которая быстро росла и причиняла сильную боль.

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