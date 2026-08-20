Армяне «разносят» дом правительства в Ереване: они недовольны решением Пашиняна

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Пропашиняновские политики настаивают на принятии нового устава церкви.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Протестующие в Евреване прорываются в дом правительства

В центре Еревана протестующие пытаются прорваться в дом правительства. Толпу сдерживает полиция, но противостояние с каждой минутой все ожесточеннее.

Все это обманутые жители, которым правительство Пашиняна обещало помочь еще несколько лет назад. Еще больший гнев граждан правящая партия рискует навлечь из-за решения принудительно сместить католикоса всех армян Гарегина II. Голосование в парламенте по этому вопросу проходит уже сегодня. Пропашиняновские политики настаивают на принятии нового устава церкви — якобы он будет регулировать финансовую прозрачность и вопросы поведения духовенства.

На деле все это означает открытую государственную кампанию против неугодных священнослужителей. Гарегин II неоднократно критиковал нынешнего премьера. Недавно по указанию Пашиняна против католикоса и нескольких епископов завели уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле в Армении запустили самый скандальный судебный процесс в истории страны — против первоиерарха Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян.

Гарегин II буквально стал жертвой политики нынешних властей, которые прямо назвали его угрозой для безопасности государства, требовали отречения, в итоге все переросло в масштабное судебное преследование.

Гарегин II лично явился на заседание в сопровождении епископов, также проходящих по этому делу. Здание окружили сотни человек, они встречали Католикоса аплодисментами. Сам процесс они считают посягательством на законы и церковь.

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Армяне «разносят» дом правительства в Ереване: они недовольны решением Пашиняна

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