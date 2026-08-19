Август — не только время сбора урожая, но и ответственный этап заготовки собственных семян на следующий сезон. Это выгодно, надежно и дает уверенность в качестве посадочного материала.

Растения, выращенные из своих семян, адаптированы к местному климату, меньше болеют и дают стабильный урожай. Какие культуры можно заготовить в августе, как правильно собрать, высушить и сохранить семена до весны — в материале 5-tv.ru.

Какие семена надо собрать в августе

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

Для самостоятельного размножения подходят сортовые томаты, перцы, огурцы, баклажаны, редис, капуста (если оставлена на семена), а также зелень — укроп, петрушка, кинза, базилик. Важное правило: собирать семена можно только с сортовых растений, которые из поколения в поколение передают свои признаки.

Гибриды с маркировкой F1 для сбора семян не годятся. Во втором поколении они распадаются на множество форм, и вместо ровных красивых плодов вы получите «кто во что горазд»: мелкие, кривые, безвкусные или горькие. Это пустая трата времени и грядок.

В августе созревают семена бархатцев, календулы, настурции, космеи, циннии, астр, а также многолетников — аквилегии, люпина, дельфиниума, мальвы. У многих из них семена быстро теряют всхожесть, поэтому их часто сеют под зиму, но при правильном хранении они могут пролежать два-три года.

Укроп, петрушка и кориандр к концу лета дают зонтики с семенами. Их срезают после побурения, досушивают в сухом помещении, обмолачивают и провеивают. Свежие домашние семена всегда ароматнее магазинных.

В какой момент надо начинать собирать семена

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: www.globallookpress.com/G. Franz

Ориентироваться нужно не на календарь, а на состояние растений.

Томаты: семена созревают раньше плода, можно брать даже с бурых или розовых помидоров. Но всегда лучше дождаться полного созревания овоща;

Огурцы: нужны полностью перезревшие, желтые или коричневые плоды, оставленные на плети до полного высыхания;

Перцы: плоды должны достичь биологической зрелости (красный, желтый или оранжевый цвет);

Бобовые: стручки желтеют, высыхают, семена внутри гремят;

Цветы: коробочки и головки буреют, подсыхают и раскрываются при легком нажатии.

Собирайте в сухую солнечную погоду, во второй половине дня, когда роса испарилась. Влажные семена плохо хранятся и плесневеют.

Как правильно собирать семена

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: 5-tv.ru

Чтобы сбор семян прошел без потерь, важно соблюдать несколько несложных правил. Для растений с коробочками, которые при созревании легко растрескиваются (например, эшшольция, виола или люпин), стоит заранее надеть на головки марлевые мешочки — тогда семена не просыплются на землю.

Срезать стручки и семенные головки лучше вместе с частью стебля: так их удобнее подвешивать для дозаривания в сухом месте. Сразу после сбора обязательно подписывайте тару с семенами — указывайте культуру, сорт и год сбора, иначе весной вы вряд ли вспомните, что именно собрали.

И самое главное: отбирайте материал только с крепких, здоровых и урожайных растений, которые полностью соответствуют сортовым признакам, ведь от больных и слабых экземпляров не стоит ждать хорошего потомства.

Как собирать семена разных культур — особые правила

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Томаты. Выберите крупные плоды с хорошего куста. Разрежьте, выдавите семена с соком в емкость и оставьте на два-три дня для брожения — так разрушается слизистая оболочка, мешающая прорастанию. Промойте через сито, разложите на бумаге для просушки. Хранятся до пяти-семи лет.

Огурцы. Оставьте два-три плода до полного пожелтения и размягчения. Разрежьте вдоль, выньте семена с мякотью, оставьте бродить на три-четыре дня, промойте и высушите. Всхожесть сохраняется до восьми лет, причем пик приходится на второй-третий год хранения — такие семена дают больше женских цветков.

Перец. Снимите полностью вызревший плод, извлеките семена, разложите на бумаге для сушки. Сладкий и горький перец сажайте подальше друг от друга, чтобы избежать переопыления, иначе потомство может оказаться горьким.

Баклажаны. Семена берут из плодов, достигших полной зрелости — они становятся коричневатыми и матовыми. Плод разрезают, семена отделяют от мякоти, промывают и сушат.

Календула и бархатцы. Собирайте корзинки по мере подсыхания. У календулы семена крючковатые, бурые; у бархатцев — черные игловидные. Срезайте корзинки до полного осыпания.

Пряные травы. Зонтики укропа и петрушки срезают после побурения, подвешивают над тканью для осыпания семян, затем обмолачивают и отделяют от мусора.

Как сушить семена с огорода для будущего урожая после сбора

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: 5-tv.ru

Влажные семена нельзя убирать на хранение — они запреют и потеряют всхожесть. Сушите их правильно:

Раскладывайте тонким слоем (в один-два семечка) на бумаге, ткани или фанере;

Место должно быть сухим, теплым (не выше 20–25 градуса), проветриваемым, без прямых солнечных лучей;

Периодически перемешивайте для равномерной просушки;

Время сушки — от нескольких дней до двух недель в зависимости от размера семян. Крупные (тыква,

фасоль) сохнут дольше, мелкие (мак, петуния) — быстрее;

Ни в коем случае не используйте духовку, батарею или фен — перегрев убивает зародыш.

Готовность проверяется легко: сухие семена не слипаются, легко отделяются друг от друга, не деформируются при нажатии.

Как хранить семена с огорода после сбора до весны

Как правило собирать и хранить семена с огорода для урожая в следующий 2027 год. Фото: www.globallookpress.com/ Lars Hallstrom

Лучше всего использовать для хранения семян бумажные конверты, крафт-пакеты или тканевые мешочки. Полиэтилен не дышит, внутри скапливается конденсат, и семена портятся. Можно использовать стеклянные банки с плотными крышками, но они должны быть абсолютно сухими, и хранить их лучше в прохладном месте.

Также обязательно подписывайте каждый пакет: культура, сорт, год сбора. Это спасет от путаницы.

Главные враги семян — тепло, свет и влажность. Идеальные условия для них: температура от 10 до 15 градусов, влажность 50–60% и темнота. Храните в сухом подвале, на утепленной лоджии, в нижнем ящике шкафа или в холодильнике (в герметичной упаковке). Не держите рядом с батареями и на кухне.

Ориентировочные сроки хранения:

Томаты, перец, баклажаны — четыре-пять лет;

Огурцы, кабачки, тыквы — шесть-восемь лет;

Капуста, редис, редька, свекла — три-четыре года;

Морковь, лук, петрушка, укроп — два-три года (лучше обновлять каждый сезон);

Астры, календула, бархатцы — один-два года, всхожесть падает быстро;

Дельфиниум, люпин, аквилегия — теряют всхожесть очень быстро, их сеют под зиму сразу после сбора.

Стоит помнить, что тыквенные культуры — огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы, а также перец, склонны к перекрестному опылению между разными сортами. Если на одной грядке соседствуют два сорта, собранные с них семена могут дать непредсказуемое потомство, которое не унаследует родительских качеств.

Чтобы избежать этого, сорта высаживают на значительном удалении друг от друга (не менее 30 метров) либо прибегают к искусственному опылению с изоляцией цветков.

Для среднестатистического дачника проще всего отказаться от соседства разных сортов одной культуры, если вы всерьез намерены собирать свои семена.

Не менее важно выбирать для семенных целей только абсолютно здоровые растения: любые грибковые или вирусные инфекции легко передаются через семенной материал, и тогда пострадает весь огород. Кроме того, если вы оставляете культуру на семена, убедитесь, что она не занимала это же место в предыдущие сезоны — соблюдение севооборота помогает избежать накопления в почве характерных для нее болезней и вредителей.