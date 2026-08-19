Джем из яблок, слив и шоколада: 4 рецепта заготовок, которые превратят зиму в праздник

Классическое яблочное варенье легко превратить в оригинальный джем, если немного иначе его варить. Финансовая составляющая рецепта не изменится, а вот вкусовая и атмосферная — весьма! И тогда зимой в шкафу будет ждать изысканный карамельный десерт. Причем необязательно из яблок!

Все секреты идеальной консистенции эксклюзивно 5-tv.ru уже рассказал шеф-повар Антон Прокофьев, а рецепты подсказала шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Основные правила по приготовлению джема — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: www.globallookpress.com/Karl Newedel

В основе приготовления любого джема лежит принцип карамелизации. Соотношение фруктов и сахара здесь играет ключевую роль. Как правило, это пропорция один к двум, где одна часть — это сахар, а две части — фрукты или уже готовое фруктовое пюре.

Технология приготовления следующая:

Подготовка. Твердые фрукты, например яблоки, требуют предварительной варки. Их приваривают в небольшом количестве воды до полного размягчения.

Протирка. После варки фрукты протирают через сито, чтобы получить чистую, однородную мякоть с высоким содержанием пектина. Эта мякоть и станет основой для джема.

Вываривание. Полученное пюре соединяют с сахаром. Далее массу уваривают на медленном огне, постоянно помешивая. Это делается для того, чтобы избежать пригорания и добиться равномерной карамелизации.

Консистенция. Время варки напрямую влияет на конечный результат.

«То есть, чем больше мы выпарим влаги, тем джем будет более вязким, насыщенным. И, соответственно, если мы варим меньше, будет более прозрачным», — подчеркнул шеф-повар.

Если же варить джем длительное время и активно мешать, можно получить так называемый «яблочный сыр» — продукт настолько густой и плотный по консистенции, что по виду он напоминает сладкую замазку для десертов.

Идеи для яблочного джема — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: www.globallookpress.com/HLPHOTO

Яблочное пюре — нейтральная база, которая открывает широкий простор для кулинарных экспериментов. Его вкус можно обогатить различными добавками:

Специи. Яблоко идеально сочетается с корицей. Также можно добавить звездочку бадьяна или немного молотого розмарина для получения пряного аромата.

Цитрусовые. «Можно комбинировать яблочное пюре, оно очень довольно нейтральное по вкусу, с небольшим количеством натертого лимона, добавлять его туда в момент варки, чтобы у нас получился такой немножко легкая, благородная кислинка. Ну, или любые цитрусовые туда тоже неплохо зайдут», — заметил Прокофьев.

Орехи и сухофрукты. Миндаль, вишня или клюква сделают текстуру более интересной.

Ароматизаторы. Ванильный сахар или ванильная эссенция добавят сладкий аромат. Сушеная мята также станет отличным дополнением.

Кисло-сладкий джем из красной смородины — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: 5-tv.ru

Особенность этого джема в том, что ягоды сначала прогреваются с водой, а затем протираются через сито. Такой десерт отлично подходит к блинам, сырникам, тостам, мороженому или в качестве начинки для пирогов. После остывания он становится настолько плотным, что ложка в нем буквально стоит.

Ингредиенты:

Смородина красная — 1,5 килограмма;

Сахар — 1 килограмм (вес пюре);

Вода питьевая — 100 миллилитров.

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. Промыть 1,5 килограмма свежей смородины вместе с веточками в холодной воде, удаляя мусор и испорченные ягоды. Переложить ягоды в кастрюлю и влить 100 миллилитров воды. Варить под крышкой на маленьком огне в течение 5–7 минут после закипания. Ягоды должны размягчиться и пустить сок. Пробить размягченную смородину погружным блендером до однородности. Долго пюрировать не стоит, чтобы не измельчить веточки. Можно также использовать обычную толкушку. Протереть ягодную массу через сито, чтобы удалить косточки, кожицу и веточки. Взвесить полученное пюре. Добавить такое же количество сахара по весу. Вернуть кастрюлю на огонь ниже среднего. Помешивая, дождаться полного растворения сахара. После закипания убавить огонь до минимального и варить пюре с сахаром около 12–15 минут. Разлить кипящий джем в предварительно простерилизованные банки. Герметично закрыть банки крышками. Они должны быть новыми и простерилизованными. Перевернуть банки и укутать их на 3–4 часа. Это помогает проверить герметичность и дополнительно прогреть крышки. После этого вернуть банки в обычное положение и укутать до полного остывания. В процессе остывания джем будет густеть.

Сливовый джем с шоколадом — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: 5-tv.ru

Ноты горького шоколада в этом рецепте идеально оттеняют яркий вкус слив, создавая насыщенный и благородный десерт.

Ингредиенты:

Сливы — 1 килограмм;

Сахар — 400 граммов;

Шоколад темный (горький) — 80 граммов.

Приготовление:

Тщательно вымыть сливы, обсушить и разрезать каждую пополам, удаляя косточки. Переложить половинки слив в кастрюлю с толстым дном. Засыпать сахаром и аккуратно перемешать, чтобы сахар распределился по всей фруктовой массе. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 5–6 часов. За это время сливы пустят сок и станут мягче. Потом поставить кастрюлю на медленный огонь и довести содержимое до кипения. Варить 20–30 минут, снимая образующуюся пенку и постоянно помешивая, чтобы масса не пригорела. Снять с огня и дать содержимому немного остыть. Протереть сливовую массу через крупное сито, чтобы отделить мякоть от кожицы. В результате должно получиться однородное пюре. Вернуть сливовое пюре в кастрюлю. Добавить поломанный на кусочки темный шоколад. Снова поставить на медленный огонь, довести до кипения и варить примерно 10 минут на минимальном огне, периодически помешивая. Горячий джем разлить по подготовленным стерильным банкам и сразу же закатать. Хранить в темном прохладном месте.

Густой джем из крыжовника — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: 5-tv.ru

Этот вариант джема из крыжовника отличается минимальным количеством ингредиентов и простотой приготовления. За счет высокого содержания пектина ягоды отлично желируются, а сам джем получается ароматным и густым.

Ингредиенты:

Крыжовник (спелый) — 1 килограмм;

Сахар — 1 килограмм;

Вода — 200 миллилитров.

Приготовление:

Подготовить ягоды крыжовника: тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами. Срезать сухие кончики и остатки плодоножек с обеих сторон. Переложить подготовленный крыжовник в кастрюлю с толстым дном. Влить воду и поставить на средний огонь. Варить ягоды до полного размягчения, около 10 минут. Крыжовник быстро пускает сок. Снять кастрюлю с огня и измельчить размягченные ягоды погружным блендером до состояния однородного пюре.

Засыпать в ягодное пюре сахар, хорошо перемешать. Вернуть кастрюлю на огонь и варить, помешивая, в течение 15–20 минут на среднем огне. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.

Джем на зиму из жимолости — рецепты заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепты джема и варения из яблок, сливы с шоколадом, крыжовника, смородины. Фото: 5-tv.ru

Жимолость — одна из самых ранних ягод, которая содержит массу полезных микроэлементов. Джем из нее получается необычным по вкусу, с легкой терпкостью и приятной кислинкой.

Ингредиенты:

Жимолость — 1 килограмм;

Сахар — 1 килограмм.

Приготовление: