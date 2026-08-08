Пашинян против священнослужителя: в Армении судят Католикоса Гарегина II
Первоиерарха Армянской апостольской церкви назвали угрозой для безопасности страны.
Фото, видео: © РИА Новости/Асатур Есаянц; 5-tv.ru
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Католикоса всех армян Гарегина II назвали угрозой для безопасности Армении
В Армении запустили самый скандальный судебный процесс в истории страны — против первоиерарха Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян.
Гарегин II буквально стал жертвой политики нынешних властей, которые прямо назвали его угрозой для безопасности государства, требовали отречения, в итоге все переросло в масштабное судебное преследование.
Гарегин II лично явился на заседание в сопровождении епископов, также проходящих по этому делу. Здание окружили сотни человек, они встречали Католикоса аплодисментами. Сам процесс они считают посягательством на законы и церковь.
Сегодня должен был состояться первый этап предварительных слушаний. Однако заседание отложили.
Противостояние властей и Армянской апостольской церкви продолжается уже несколько лет. Гарегин II неоднократно критиковал премьер-министра Никола Пашиняна и призывал его уйти в отставку.
Поводом для преследования самого Католикоса стало решение лишить сана епископа Армана Сарояна, который в этом конфликте был как раз на стороне Пашиняна.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
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