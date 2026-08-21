«Это препятствие, а не подспорье»: какая черта характера мешает вам найти любовь

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Психолог советует не делать выводы после первой встречи и иногда давать человеку возможность проявить себя на втором свидании.

Как найти вторую половинку женщине: поиск партнера

Фото: www.globallookpress.com/Markus Lange

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Психолог Кук: перфекционизм — это препятствие, когда дело касается отношений

Стремление к идеалу и излишняя критичность становятся главными преградами на пути к поиску любви. Об этом сообщило The Telegraph со ссылкой на психолога по отношениям Шарисс Кук.

Психолог отмечает, что за последние десять лет количество гиперкритичных клиентов значительно выросло. Люди готовы разорвать связь из-за незначительных мелочей: неправильного произношения слов, незнания классической музыки или особенностей гардероба.

«Перфекционизм — это препятствие, а не подспорье, когда дело касается отношений. Психологи знают, что перфекционисты устанавливают крайне высокие стандарты как для себя, так и для окружающих, и этим ожиданиям практически невозможно соответствовать», - подчеркнула эксперт.

Специалист поясняет, что социальные сети и реалити-шоу навязывают нам иллюзию идеальной жизни, заставляя искать изъяны в реальных партнерах вместо того, чтобы ценить человеческую близость.

Развитие технологий также внесло свой вклад в проблему. Современные приложения для знакомств превратили поиск пары в подобие шопинга по каталогу.

Это создает ложное ощущение бесконечного выбора, из-за чего пользователи легко отказываются от перспективных знакомств ради поиска «лучшего варианта».

Кук считает, что перфекционизм часто служит механизмом самозащиты. Отвергая других за мелкие недостатки, человек подсознательно защищает себя от возможной боли и страха быть отвергнутым самому.

Чтобы преодолеть этот барьер, эксперт советует давать людям шанс на второе свидание, меньше концентрироваться на внешних атрибутах успеха и помнить, что партнер — это не «готовый продукт», а живой человек, который продолжает развиваться.

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