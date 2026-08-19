Купил дорогое авто и замкнулся в себе: как пережить кризис среднего возраста у мужчин

Daily Mail: кризис среднего возраста у мужчин может разрушить любой брак

Кризис среднего возраста у мужчин остается актуальной проблемой, несмотря на современные психологические тренды. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на эксперта по отношениям Трейси Кокс.

По словам специалиста, внезапная покупка дорогого авто, обновление гардероба или ночные посиделки за прослушиванием старых записей — это не просто прихоть, а сигнал о внутренней панике мужчины из-за осознания собственной смертности и утраченных мечтаний.

Кокс подчеркивает, что этот период наступает в возрасте 40–50 лет и часто связан с переменами в физическом состоянии, уходом родителей или сравнением собственных карьерных успехов с достижениями друзей.

Автор отмечает, что женщины чаще обсуждают свои тревоги с подругами, тогда как мужчины склонны замыкаться в себе из-за социальных установок.

В попытке вернуть ощущение «беззаботной юности», они могут начать активно посещать спортзал или приобретать вещи, которые больше подошли бы их сыновьям.

Трейси Кокс советует женам проявлять гибкость: если новое хобби, например, игра на гитаре или участие в триатлоне, приносит радость и не вредит семейному бюджету, его стоит поддержать.

Однако важно различать безобидное увлечение и тревожные признаки, такие как скрытность, смена паролей на гаджетах или финансовое безрассудство, когда общие сбережения тратятся втайне от супруги.

Для сохранения брака эксперт рекомендует избегать насмешек над внешним видом партнера и попыток тотального контроля, которые превращают жену в «мамочку», а мужа — в бунтующего подростка.

Кокс призывает женщин не растворяться в проблемах супруга, а использовать это время для реализации собственных забытых желаний. Важно начинать диалог в спокойной обстановке, задавая вопросы о новых интересах мужа без обвинений и подозрений.

Если же ситуация выходит из-под контроля и сопровождается эмоциональным дистанцированием, Кокс настоятельно советует обратиться к профессиональному психотерапевту, чтобы разобраться, в каком направлении движется союз.

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