Собянин: цифровые решения Москвы помогают развивать умные города по всей России

Цифровые решения Москвы помогают развивать умные города по всей России. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Ежегодно мы проводим больше 50 встреч с регионами по вопросам цифровизации. Столица предоставляет им доступ к лучшим практикам, в том числе в здравоохранении, образовании, бизнесе и туризме», — заявил градоначальник.

По словам мэра, регионы России имеют доступ к цифровой сети столицы без привлечения дополнительных денег и технологических мощностей. Более того, некоторые сервисы используются на федеральном уровне.

Например, «МосМедИИ» обеспечивает доступ медицинских работников к нейросетевым сервисам. Сообщается, что на этой платформе зарегистрированы врачи из 75 регионов и более двух тысяч учреждений.

Образовательная программа «МЭШ» реализуется в шести регионах России, а после 1 сентября 2026 года будет доступна еще в пяти. Помимо этого, востребована система RUSSPASS — туристический сервис, на котором строят маршруты операторы из 85 областей России.

Ранее Собянин писал, что за полгода в Москве ввели 12 высокотехнологичных производств.

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