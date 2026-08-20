Губернатор Тульской области призвал отстать от ребенка, разрисовавшего детскую площадку

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заступился за ребенка, которого администрация Болохово решила привлечь к ответственности за рисунки героев «Смешариков» на детской площадке. Об этом глава региона написал в своем аккаунте на платформе «МАКС».

«Отстаньте от ребенка! Увидел публикацию „За Смешариков — статья“. Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», — заявил Миляев.

Рисунки героев «Смешариков» на детской площадке. ВКонтакте / Администрация г. Болохово Киреевского района / amobolohovo

Ранее администрация Болохово сообщила, что подала заявления в полицию на ребенка, нарисовавшего персонажей мультфильма на резиновом покрытии детской площадки. Власти также предложили семье самостоятельно привести покрытие в первоначальный вид, отметив, что это может повлиять на меру ответственности.

Миляев считает, что вместо наказания стоит помочь ребенку развивать способности. Он предложил, например, организовать конкурс детских рисунков на асфальте.

Кроме того, губернатор предложил рассмотреть возможность дать художнику украсить своими рисунками детские объекты в городе.

«Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант», — подчеркнул глава региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что за повреждение городского имущества может наступить ответственность. Родителям придется возмещать ущерб, если подобное сделал ребенок до 14 лет, а подростки старше этого возраста во многих случаях отвечают самостоятельно.

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