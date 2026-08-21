Чемпион UFC Махачев получил медицинское отстранение после боя с Гэрри

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Российский спортсмен одолел ирландского соперника, тем самым защитив титул, завоеванный в 2025 году.

Почему отстранили Ислама Махачева от боев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев получил медицинское отстранение от поединков. Об этом сообщил портал MMA Junkie.

После боя турнира UFC 330, состоявшегося в ночь на 16 августа, Атлетическая комиссия американского штата Пенсильвания отстранила российского бойца от поединков на 30 дней.

«Самым известным именем (среди спортсменов турнира. — Прим. ред.), получившим отстранение, стал Ислам Махачев, которому комиссия диагностировала ушиб ребра», — отметили на портале.

Бой за титул чемпиона Ислам Махачев выиграл у ирландского бойца Иэна Гэрри. Наш спортсмен одолел его за пять раундов.

Ранее Махачев выступал в другой весовой категории. В легком весе он установил рекорд, четыре раза защитив титул чемпиона UFC. В 2025-м он завоевал этот титул уже в полусреднем весе, одолев австралийского бойца Джека Делла Маддалену. Тем самым он стал единственным россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых дивизионах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия впервые в истории заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее успешных стран в смешанных единоборствах (ММА). До этого пьедестал занимали США.

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