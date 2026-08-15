Ангелина Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы в Загребе

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в хорватском Загребе.

Оценка выступления Мельниковой составила 14,166 балла. Второе место заняла представительница Германии Карина Шенмайер с результатом 14,066 балла, бронзу получила бельгийка Лиза Варлен — 13,983 балла. Еще одна россиянка Анна Калмыкова стала пятой, набрав 13,849 балла.

Также Мельникова стала бронзовым призером чемпионата Европы в упражнениях на бревне. За свое выступление спортсменка получила 13,7 балла. Победительницей в этой дисциплине стала француженка Елена Кола — 13,933 балла, серебро завоевала итальянка Манила Эспозито, набрав 13,833 балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой Европы 2026 года. На соревнованиях в Загребе спортсменка в личном многоборье набрала 55,932 балла и завоевала золотую медаль.

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