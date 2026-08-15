Ангелина Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы в Загребе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Также гимнастка стала бронзовым призером в упражнениях на бревне.

Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы

Фото: IMAGO/Schreyer/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в хорватском Загребе.

Оценка выступления Мельниковой составила 14,166 балла. Второе место заняла представительница Германии Карина Шенмайер с результатом 14,066 балла, бронзу получила бельгийка Лиза Варлен — 13,983 балла. Еще одна россиянка Анна Калмыкова стала пятой, набрав 13,849 балла.

Также Мельникова стала бронзовым призером чемпионата Европы в упражнениях на бревне. За свое выступление спортсменка получила 13,7 балла. Победительницей в этой дисциплине стала француженка Елена Кола — 13,933 балла, серебро завоевала итальянка Манила Эспозито, набрав 13,833 балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой Европы 2026 года. На соревнованиях в Загребе спортсменка в личном многоборье набрала 55,932 балла и завоевала золотую медаль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:59
Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа
20:44
Гимнастки сборной России стали чемпионками мира в командном многоборье
20:39
«Меня убьют»: тело пропавшего адвоката Ахаева обнаружили в лесополосе
20:20
«Крик о помощи»: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет в преддверии зимы
20:00
Семеро подростков заманили мужчину на фальшивое свидание и убили его
19:44
Ангелина Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы в Загребе

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Без слез и зубрежки: как правильно выбрать языковые курсы для ребенка
В Германии призвали серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео