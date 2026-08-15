Гимнастки сборной России стали чемпионками мира в командном многоборье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Вторую строчку заняли представительницы Болгарии, третьими стали спортсменки из Китая.

Какие результаты России в ЧМ по художественной гимнастике

Фото: Федерация гимнастики России

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Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте-на-Майне.

Первое место россиянки заняли с результатом 278,3 балла. В состав команды вошли Мария Борисова из Санкт-Петербурга, София Ильтерякова из Москвы, а также групповички из Северной столицы: Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Серебро досталось сборной Болгарии. Представительницы страны набрали 276,05 балла. Третьими стали гимнастки из Китая с результатом 275,4 балла.

Чемпионат мира проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские спортсменки участвуют в турнире без национальной символики.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы в опорном прыжке и личном многоборье. Также она стала бронзовым призером турнира в упражнении на бревне. Соревнования проходят в хорватском Загребе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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