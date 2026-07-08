Сместила США: Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА

ESPN: Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА, сместив США

Россия впервые в истории заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее успешных стран в смешанных единоборствах (ММА), вытеснив с пьедестала США. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Аналитики спортивного вещателя подготовили перечень государств, чьи представители добились наиболее значимых успехов в октагоне. Оценка производилась на основе четырех ключевых показателей: присутствие действующих чемпионов в крупнейших организациях UFC и PFL, позиции атлетов в дивизионных рейтингах, наличие перспективных талантов и суммарное представительство бойцов в топовых мировых лигах.

Специалисты подчеркнули, что российская сторона смогла захватить лидерство благодаря качественному превосходству своих спортсменов, а не их количеству.

В частности, ключевую роль сыграл успех в элитном дивизионе UFC, где россияне Ислам Махачев и Петр Ян удерживают лидирующие позиции.

Махачев сейчас является первым номером в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), а Ян располагается на почетной третьей строчке данного списка.

На протяжении последних двух лет первенство удерживали представители США. Однако по итогам текущего анализа они лишились статуса сильнейшей державы в ММА и переместились на второе место.

В итоговую десятку лучших стран также вошла Бразилия, традиционно сильная в данном виде спорта, а следом за ней расположились Англия и Австралия.

Кроме того, в топ-10 рейтинга ESPN были включены Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай.

Достижение подтверждает статус российской школы единоборств как одной из самых эффективных в современном мире профессионального спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.