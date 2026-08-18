Суд признал показания блогера Лерчек ложными

Чекалина пыталась исказить обстоятельства преступления.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гагаринский суд Москвы признал показания блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) недостоверными. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.
«Показания опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и даны подсудимой Чекалиной с целью исказить фактические обстоятельства совершенного преступления и избежать ответственности за его совершение», — говорится в документе.
Суд расценил слова блогера как ложные, поскольку Чекалина не признала вину и осознавала, что входит в устойчивую группу и участвует в выполнении согласованных действий для осуществления преступления.
Лерчек осуждена на пять лет условно по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам.
Производство по делу было возобновлено 24 июля. 12 августа защита Лерчек попросила отменить приговор, ссылаясь на отсутствие в действиях клиентки состава преступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский суд Москвы вынес решение о взыскании с Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. В документах указано, что итоговая сумма денежного взыскания была рассчитана на основании данных о налогооблагаемых доходах, которые получала Чекалина в период с 2017 по 2022 год включительно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 авг
- Суд приравнял штраф Лерчек к ее доходам за пять лет
- 17 авг
- Следствие раскрыло роль Лерчек в схеме с выводом денег за рубеж
- 14 авг
- Блогер Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который просит отменить
- 12 авг
- Защита Лерчек просит оправдать блогера и отменить приговор
- 11 авг
- Сторона защиты блогера Лерчек обжаловала приговор
- 8 авг
- Суд оставил под арестом Rolls-Royce блогера Лерчек и 45 миллионов рублей
- 7 авг
- В деле блогера Лерчек обнаружились фигуранты, скрывшиеся от следствия
- 5 авг
- Онкобольная Лерчек пропустила терапию из‑за суда: план лечения срочно корректируют
- 3 авг
- Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО
- 2 авг
- Прокуроры потребуют ужесточить приговор блогеру Лерчек
Читайте также
65%
Нашли ошибку?