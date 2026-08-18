Суд признал показания блогера Лерчек ложными

Гагаринский суд Москвы признал показания блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) недостоверными. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.

«Показания опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и даны подсудимой Чекалиной с целью исказить фактические обстоятельства совершенного преступления и избежать ответственности за его совершение», — говорится в документе.

Суд расценил слова блогера как ложные, поскольку Чекалина не признала вину и осознавала, что входит в устойчивую группу и участвует в выполнении согласованных действий для осуществления преступления.

Лерчек осуждена на пять лет условно по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам.

Производство по делу было возобновлено 24 июля. 12 августа защита Лерчек попросила отменить приговор, ссылаясь на отсутствие в действиях клиентки состава преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский суд Москвы вынес решение о взыскании с Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. В документах указано, что итоговая сумма денежного взыскания была рассчитана на основании данных о налогооблагаемых доходах, которые получала Чекалина в период с 2017 по 2022 год включительно.

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