«Живет в вымышленном мире»: Катя Гордон жестко прошлась по Иде Галич

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 95 0

Правозащитница обвинила блогера в отсутствии значимых достижений в жизни.

Конфликт Екатерины Гордон и Иды Галич — что произошло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Юрист Екатерина Гордон обвинила блогера Иду Галич в отсутствии достижений

Юрист Екатерина Гордон вновь обрушилась с критикой на блогера и телеведущую Иду Галич, с которой у нее вспыхнул конфликт во время участия в реалити-шоу. Свое мнение о популярной шоувумен она высказала в разговоре с изданием «СтарХит».

Правозащитница обвинила оппонентку в отсутствии значимых успехов в жизни. По ее словам, Галич живет в «своем вымышленном мире» и не замечает того, что происходит за пределами социальных сетей.

«Ида живет в своем вымышленном мире. Она говорит, что с Гордон никто не общается, не зная, что у меня дома давно собирается интеллектуальный свет Москвы и другие участники шоу. Она блогер — то, что не опубликовано, для нее отсутствует. Она с первой серии цепляет меня и, ничего не зная, пытается разоблачать», — сказала юрист.

Гордон также напомнила, что ее профессиональная карьера наполнена реальными достижениями, которых у Галич нет. В качестве примера она привела открытие центра, отправку гумпомощи в российские регионы и тысячи успешных судебных дел. Екатерина подчеркнула, что будет считаться с ее мнением после того, как Ида покажет свои дела.

«Сейчас апогей ее карьеры — бухаловка в заповедной зоне и споры со мной. Мне неясно откуда у этих гламурных блогеров столько самомнения», — добавила юрист.

Конфликт между Гордон и Галич начался после нелестных высказываний правозащитницы о внешности участниц проекта. Кроме того, она заявила, что ее вместе с подругой Светланой Сильваши хотят выгнать из шоу. В ответ блогер заявила, что статус Екатерины не дает ей права оскорблять коллег.

Гордон, в свою очередь, сказала, что раздуванием скандала телеведущая пытается самоутвердиться за чужой счет, а ее токсичность кроется в поступках Иды. Затем юрист припомнила свадьбу Галич в природоохранной зоне, которая прошла недавно.

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