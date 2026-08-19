Требует полного оправдания: суд зарегистрировал жалобу Лерчек на приговор

За валютные махинации блогера осудили на пять лет условно, назначили штраф и ряд ограничений.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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ТАСС: суд зарегистрировал жалобу блогера Валерии Чекалиной на приговор
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы всех участников уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Среди заявивших о несогласии с приговором — сама осужденная, ее защитники и представители гособвинения. Теперь материалы дела будут направлены в Мосгорсуд, дата заседания будет назначена позднее.
Лерчек получила текст приговора в начале прошлой недели и 14 августа лично подала апелляцию, в которой потребовала отменить решение и полностью оправдать ее. Ранее адвокат блогера Виктор Дугин заявлял, что защита настаивает на отсутствии в действиях Чекалиной состава преступления. В случае, если апелляция не приведет к оправданию, сторона попросит смягчить назначенное наказание.
Со своей стороны государственное обвинение также подало представление. Прокуроры намерены добиваться увеличения условного срока до шести лет и продления запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.
Гагаринский суд 31 июля приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно, штрафу на сумму более 763,5 миллиона рублей и трехлетнему запрету на продвижение бренда. Блогер не признала вину в незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов — выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам.
Ранее, писал 5-tv.ru, Гагаринский суд Москвы признал показания Чекалиной недостоверными. В решении указано, что ее слова опровергаются доказательствами и даны с целью исказить обстоятельства дела и избежать наказания.
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