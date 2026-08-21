Не ела 21 год: Кристина Асмус рассказала, от какого продукта отказалась в 17 лет

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Однако на отдыхе в Северной Осетии актриса не смогла отказаться от местных деликатесов.

Как Кристине Асмус удается поддерживать фигуру

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кристина Асмус не ела хлеб и выпечку 21 год

Кристина Асмус 21 год не ела хлеб и выпечку. Актриса рассказала об этом на своей странице в социальной сети.

«Мне было 17, и важный для меня человек сказал, что для сцены надо худеть. Тогда я ушла в крайности и перестала есть совсем, но это другая история», — написала Асмус в личном блоге.

Артистка рассказала, что после этого полностью исключила хлеб и выпечку. В пицце она ела только начинку, в бургере заменяла булочку листьями салата, а из шаурмы доставала начинку.

Недавно Асмус приехала в Северную Осетию и решила попробовать местные пироги. По ее словам, отказаться от них оказалось невозможно.

«Я честно говорила себе по три раза в день, что этот кусочек — последний», — отметила актриса.

В итоге из поездки Асмус привезла домой пять пирогов. Она также поблагодарила местных жителей за гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков борется с лишним весом прямо на сцене. Артист отметил, что трехчасовые стадионные выступления по нагрузке похожи на спортивный марафон, после которого он может похудеть на несколько килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Мины и заборы: Польша готова перекрыть границу с Россией и Белоруссией
16:09
Семену Слепакову* заочно назначили 400 часов обязательных работ
16:04
Не ела 21 год: Кристина Асмус рассказала, от какого продукта отказалась в 17 лет
15:54
Лекарства нет: в Европе зафиксирована вспышка тяжелой инфекции из-за сыра
15:48
Экс-полицейский застрелил жену на парковке аэропорта в Анталье
15:42
Пережила две мировые войны: самой старой жительнице Земли исполнилось 117 лет

Сейчас читают

Не взятка: что можно подарить учителю на 1 сентября, не нарушив закон
Звезда «Интернов» показала себя без грамма косметики и шокировала фанатов
«Двигаюсь еще»: Раймонд Паулс раскрыл правду о своем здоровье
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео