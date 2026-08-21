Не ела 21 год: Кристина Асмус рассказала, от какого продукта отказалась в 17 лет

Кристина Асмус не ела хлеб и выпечку 21 год

Кристина Асмус 21 год не ела хлеб и выпечку. Актриса рассказала об этом на своей странице в социальной сети.

«Мне было 17, и важный для меня человек сказал, что для сцены надо худеть. Тогда я ушла в крайности и перестала есть совсем, но это другая история», — написала Асмус в личном блоге.

Артистка рассказала, что после этого полностью исключила хлеб и выпечку. В пицце она ела только начинку, в бургере заменяла булочку листьями салата, а из шаурмы доставала начинку.

Недавно Асмус приехала в Северную Осетию и решила попробовать местные пироги. По ее словам, отказаться от них оказалось невозможно.

«Я честно говорила себе по три раза в день, что этот кусочек — последний», — отметила актриса.

В итоге из поездки Асмус привезла домой пять пирогов. Она также поблагодарила местных жителей за гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков борется с лишним весом прямо на сцене. Артист отметил, что трехчасовые стадионные выступления по нагрузке похожи на спортивный марафон, после которого он может похудеть на несколько килограммов.

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