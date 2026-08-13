«Теряю по четыре килограмма»: как худеет Сергей Жуков

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Певцу удается добиться такого результата без диет и тренировок.

Сергей Жуков раскрыл секрет похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сергей Жуков за один стадионный концерт теряет несколько килограммов

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что за один стадионный концерт теряет несколько килограммов. Об этом артист сообщил в интервью журналу 7Дней.ru.

В этом группа проводит большой юбилейный тур. Музыкант отметил, что стадионные выступления коллектива собрали более полумиллиона зрителей. По его словам, над шоу работает большая команда специалистов, а сами концерты требуют сложной технической подготовки.

Жуков рассказал, что каждое выступление длится около трех часов и сравнил его со спортивным марафоном. Артист признался, что после концерта может потерять до четырех килограммов.

«Я за каждый такой концерт теряю по четыре килограмма, потому что три часа на стадионе — это, по сути, спортивный марафон», — заявил артист.

Восстанавливаться после насыщенного графика певцу помогает отдых за городом. После стадионных выступлений по субботам он уезжает на дачу в Калужскую область, где занимается рыбалкой, проводит время с младшим сыном и занимается домашними делами. Также музыкант отметил важную роль поддержки семьи. Вместе с супругой Региной Бурд он воспитывает четверых общих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов рассказал о своем похудении на 14 килограммов за два месяца. Шоумен в шутливой форме заявил, что для этого нужно есть «плохую еду». В качестве примера Харламов назвал брокколи, которую с иронией отнес к вредным продуктам.

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