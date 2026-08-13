«Теряю по четыре килограмма»: как худеет Сергей Жуков

Сергей Жуков за один стадионный концерт теряет несколько килограммов

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что за один стадионный концерт теряет несколько килограммов. Об этом артист сообщил в интервью журналу 7Дней.ru.

В этом группа проводит большой юбилейный тур. Музыкант отметил, что стадионные выступления коллектива собрали более полумиллиона зрителей. По его словам, над шоу работает большая команда специалистов, а сами концерты требуют сложной технической подготовки.

Жуков рассказал, что каждое выступление длится около трех часов и сравнил его со спортивным марафоном. Артист признался, что после концерта может потерять до четырех килограммов.

«Я за каждый такой концерт теряю по четыре килограмма, потому что три часа на стадионе — это, по сути, спортивный марафон», — заявил артист.

Восстанавливаться после насыщенного графика певцу помогает отдых за городом. После стадионных выступлений по субботам он уезжает на дачу в Калужскую область, где занимается рыбалкой, проводит время с младшим сыном и занимается домашними делами. Также музыкант отметил важную роль поддержки семьи. Вместе с супругой Региной Бурд он воспитывает четверых общих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов рассказал о своем похудении на 14 килограммов за два месяца. Шоумен в шутливой форме заявил, что для этого нужно есть «плохую еду». В качестве примера Харламов назвал брокколи, которую с иронией отнес к вредным продуктам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.