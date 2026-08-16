Протерла иконы: Асмус рассказала об ошеломляющем опыте в Северной Осетии

Кристина Асмус протерла иконы в храме жен-мироносниц во Владикавказе

Актриса Кристина Асмус раскрыла подробности своего отпуска в Северной Осетии. Своими мыслями, а также фотографиями она поделилась на своей странице в социальной сети.

Артистка рассказала о посещении храма Жен-мироносниц, где в этот момент священник мыл пол. Асмус захотела помочь священнослужителю, однако он предложил ей протереть иконы. Этот опыт актриса назвала «ошеломляющим».

«Когда я зашла внутрь, батюшка мыл пол. Я предложила помощь, батюшка сказал, что уже заканчивает, но если я хочу помочь, то я могу протереть иконы. Я взяла тряпочки, средство и протерла в храме все иконы, до которых доставала», — написала она.

Кроме того, Кристина побывала в городе Беслан, где в сентябре 2004 года произошел страшный теракт в школе № 1, унесший жизни свыше 330 человек. Звезда отправилась туда сразу после того, как приехала в Северную Осетию. Она добавила, что ей очень важно было отправиться именно в это место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус для съемок в третьей части «Холопа» пришлось сбросить вес. Для этого артистка изменила свой рацион питания и усердно тренировалась в спортзале. При этом похудеть ей удалось не сразу.

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