«Мама дорогая»: Кристина Асмус чудом избежала травм во время прогулки на лошади

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 815 0

Испуганное животное понесло актрису через лес.

Кристина Асмус едва не пострадала во время прогулки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Кристина Асмус упала с коня в Северной Осетии

Актриса Кристина Асмус, выкроившая несколько дней из рабочего графика ради поездки в Северную Осетию, едва не получила серьезные травмы во время конной прогулки. Об этом актриса рассказала в своем личном блоге.

тексттекст. Instagram*/ asmuskristina

Опасный инцидент произошел в разгар поездки. По словам звезды фильмов «Zолушка» и «Холоп 3», неожиданно появившийся из леса лесник напугал животное.

«Конь как дернется, да как сорвется, а я как полечу кубарем, в глазах помутнеет, мама дорогая», — поделилась Асмус.

Избежать серьезных повреждений артистке помогли гимнастическая подготовка и каскадерский опыт. 38-летняя актриса в невероятном полете сумела ухватиться за седло, выполнила рискованный элемент под конем и грациозно приземлилась, не получив ни единой царапины.

«Но это будет через 2 минуты, а пока полюбуйтесь карточками моей сказочной поездки в Северную Осетию», — с иронией подытожила Асмус, опубликовав серию снимков на фоне горных пейзажей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева получила перелом прямо во время своего выступления, но не стала прерывать концерт. По словам певицы, эпизод с падением и ударом головой о лестницу выглядел со стороны очень драматично, однако непосредственно в момент происшествия она не ощутила всей серьезности травмы. 

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«Мама дорогая»: Кристина Асмус чудом избежала травм во время прогулки на лошади

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