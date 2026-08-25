Залп «Града» накрыл пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 162 0

После удара украинские боевики лишились возможности координировать применение беспилотников на этом участке.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет «Града» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Добропольем

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Объект обнаружили средствами воздушной разведки. После передачи координат артиллеристы заняли огневую позицию и выпустили по цели реактивные снаряды. Огонь корректировался в ходе выполнения задачи.

В результате пункт управления был уничтожен. Украинские подразделения лишились возможности координировать действия беспилотной авиации на этом участке.

Расчеты «Града» также поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр», нанося удары по опорным пунктам, живой силе и легкобронированной технике ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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