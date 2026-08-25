Живые актеры уже не нужны? Олег Каменщиков об использовании нейросетей в кино

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 112 0

Режиссер поделился собственным опытом и рассказал, как искусственный интеллект меняет индустрию.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер Олег Каменщиков заявил, что живых актеров в кино скоро заменит нейросеть

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Олег Каменщиков высказался о внедрении нейросетей в кинопроизводство. По его мнению, технологии постепенно вытеснят живых артистов, однако точные сроки он предсказывать не берется. На премьере сериала «Большая фарма» артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru своим опытом «дружбы» с искусственным интеллектом (ИИ).

«Сейчас я снимался в главной роли в короткометражке „Хочу на рыбалку“. Мы очень много в фильме уже использовали нейронку. К примеру, подводная съемка, рыбка клюет крючок — мы где эту рыбку найдем? Мы абсолютно четко впихнули нейронку и так далее. С нейронкой надо дружить, все должно быть в меру. Естественно, скорее всего, идет все к тому, что актеры живые скоро не нужны будут. Поживем — увидим», — заявил Каменщиков.

В творческой среде встречаются полярные мнения об использовании современных технологий в индустрию кино. С одной стороны, именно они помогают создавать спецэффекты, о которых режиссеры могли только мечтать пару десятилетий назад. Им приходилось строить города в качестве декораций, сегодня для этого достаточно написать грамотный промт.

С другой стороны, возникают споры — остается ли искусство продуктом творчества человека, если компьютер рисует киномир за него? Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Лиана Гриба рассказала о своем отношении к талантам нейросетей. По словам звезды сериала «Постучись в мою дверь в Москве», она и сама обращается к Chat GPT — это самый простой и быстрый доступ к мировой базе знаний. Однако будущее кинематографа, который не сопротивляется влиянию ИИ, кажется ей сомнительным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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