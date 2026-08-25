Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Еще двое получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Два человека погибли, еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ на территорию станции Афипская в Краснодарском крае. Об этом 25 августа сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере «Макс».
«Удар пришелся по Северскому району. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли», — написал глава региона.
В поселке Афипский повреждения получили не менее десяти частных домов. В одном из зданий произошло возгорание. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ шесть мирных жителей региона, включая несовершеннолетнего, получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане после падения фрагментов беспилотника произошло возгорание на территории складского комплекса.
В результате происшествия пострадали два сотрудника службы безопасности. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия и устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что повреждения получил логистический центр Ozon в Махачкале. Работа склада была приостановлена.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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