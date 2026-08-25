Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 723 0

Еще двое получили ранения.

Сколько человек погибло в результате атаки ВСУ на Краснодар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ на территорию станции Афипская в Краснодарском крае. Об этом 25 августа сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере «Макс».

«Удар пришелся по Северскому району. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли», — написал глава региона.

В поселке Афипский повреждения получили не менее десяти частных домов. В одном из зданий произошло возгорание. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ шесть мирных жителей региона, включая несовершеннолетнего, получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане после падения фрагментов беспилотника произошло возгорание на территории складского комплекса.

В результате происшествия пострадали два сотрудника службы безопасности. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что повреждения получил логистический центр Ozon в Махачкале. Работа склада была приостановлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 авг
В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
25 авг
Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
25 авг
Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары после атак БПЛА
24 авг
«Откровенная жестокость»: возбуждено уголовное дело после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край
24 авг
В Дагестане при падении обломков БПЛА пострадали двое сотрудников склада
24 авг
Задачи СВО выполняются: почему удары ВСУ по торговым объектам не влияют на ход спецоперации
24 авг
Число погибших детей при атаке ВСУ в Краснодаре возросло до трех
24 авг
За ночь над российскими регионами уничтожен 351 украинский дрон
24 авг
В результате атаки беспилотников ВСУ загорелся склад Ozon в Адыгее
24 авг
В результате атаки дронов на склад Ozon в Махачкале пострадали несколько человек
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.46
1.17 98.52
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Леонид Слуцкий прокомментировал ДТП с мотоциклистом в центре Москвы
23:23
«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками
23:21
Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов
23:04
Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы
22:52
Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
22:34
Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды

Сейчас читают

Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии
Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео