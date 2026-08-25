Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6509 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Катаклизм произошел 24 июня.

Землетрясение в Венесуэле сколько погибших

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6509 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По его данным, жертвами катаклизма стали 6509 человек, приблизительно столько же жизней удалось спасти — 6462. Однако медицинская помощь с госпитализацией потребовалась почти 226,7 тысячи жителей.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Оно стало самым сильным в стране с 1900 года. Эпицентр располагался в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия и в 28 километрах к северо-востоку от Сан-Фелипе. Было зафиксировано два мощных подземных толчка, произошедших с разницей менее минуты. Их оценили в 7,2 и 7,5 магнитуды. Затем последовало более 1,5 тысячи афтершоков.

В результате катаклизма были повреждены десятки строений.

МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина 12 июля отправила в Венесуэлу 22 тонны гуманитарного груза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате землетрясения в 7,4 магнитуды в Колумбии погибли 224 человека. Толчки зафиксировали 10 августа. Основной удар пришелся на столицу государства — город Богота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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