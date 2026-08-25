Жизнь в режиме гонки: Наталья Бардо поделилась своим мнением о культе достижений

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 214 0

Карьеристы сегодня — это не отдельные личности, а жертвы настоящей эпидемии. Идея «успешного успеха» охватила мир, но стоит ли с ней бороться?

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актриса Наталья Бардо: живущий в режиме гонки человек должен научиться отдыхать

Актриса театра и кино Наталья Бардо высказалась о популярном тренде на продуктивность. Она заявила, каждый человек принимает это важное решение — участвовать ли ему в этой гонке. Но он должен и нести ответственность за свой выбор и его последствия. Своим мнением звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма».

«Мне кажется, каждый сам выбирает, бежать ему или не бежать. И если человек выбирает бежать, он берет на себя ответственность быть в гонке. И он должен просто брать ответственность и за отдых тоже — уметь отдыхать, уметь расслабляться, провести время с семьей, полежать, почитать», — сказала Бардо.

Сама актриса призналась, что предпочитает жить в режиме многозадачности. Ей куда интереснее, когда разные процессы нужно вести и контролировать одновременно. Наталью Бардо тоже можно назвать своего рода карьеристкой, но ей все же удалось найти баланс.

«Я люблю уставать, потому что когда я устаю сильно и по-настоящему, я так же сильно и по-настоящему отдыхаю», — добавила она.

Тема так называемого достигаторства активно обсуждается в последние годы. На Западе распространено понятие hustle culture — культура постоянной занятости, согласно которой успех измеряется количеством выполненных задач.

В России этот тренд также набирает обороты: бесконечные курсы, марафоны, вебинары и погоня за результатами стали частью жизни многих людей. Однако эксперты все чаще предупреждают о рисках эмоционального выгорания — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже признала его профессиональным феноменом и включила в 11-ю редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11).

Ранее в интервью 5-tv.ru народный артист России Владимир Машков заявил, что трудоголизм полезен. Он подчеркнул, что жизненные вызовы, конфликты и тяжелая работа — необходимость, а не проклятие. И объяснил, почему на самом деле, по его мнению, происходит выгорание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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