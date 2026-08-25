Бузова влюбилась в 29-летнего парня? Что за красавец покорил сердце певицы

Ольгу Бузову заподозрили в романе с 29-летним парнем

Ольга Бузова призналась, что практически влюбилась. Что за красавец-актер покорил ее сердце? И есть ли у певицы шанс обрести свое счастье? Чем избранник звезды заинтриговал подписчиков? И почему артистку тянет на молоденьких? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я выхожу сегодня из дома с ощущением: я еду на бранч. Смотрю на себя и понимаю, что я бы в жизни так на бранч не поехала. Я бы в жизни не встала в семь утра, не вызвала бы визажистов», — делится певица.

Эта тусовка стала для поклонников певицы Ольги Бузовой особенной. Гости с удивлением следили, как звезда кокетничала с молодым и симпатичным кавалером, а он довольно улыбался ей в ответ. Неужели телеведущая закрутила роман и наконец-то обрела любовь, о которой так долго мечтала?

«Я прошла и прохожу очень длинный путь, который заслуживает уважения. И для кого-то я номер один», — подчеркивает теледива.

Спутник Бузовой — 29-летний актер Даниэль Вегас. Он лишь недавно начал завоевывать кинематограф, но успел стать крашем для тысяч поклонниц. Вот и Ольга не смогла устоять. Но, похоже, что стала единственной, кому он ответил взаимностью.

«Оля все сразу заполняет собой, настолько у нее все складно, красиво. Это взаимно. Я бы смог ее сердце исцелить своей энергией», — заявляет Даниэль Вегас.

Но чем молодой человек покорил звезду такого уровня, как Ольга, которая, по данным СМИ, только за 2025 год заработала около полумиллиарда рублей?

«У него очень сильная харизма, очень какая-то сила. Причем он не просто только внешне красив, он еще талантлив как артист. И все вместе, в каком-то миксе — это очень красивое сочетание. Поэтому женщины, конечно, без ума от него. Это абсолютно нормальная история, если они сойдутся», — говорит актриса Юлия Афанасьева.

«Когда женщины выбирают парней достаточно молодых и сильно моложе себя, то тогда можем заметить, что это не только вопрос физической безопасности, но в том числе и возможность освободить себя от некоторого социального давления», — уточняет психолог Григорий Мисютин.

Это не единственный актер, от которого в восторге Ольга. Ранее с таким же восхищением она отзывалась о Никите Кологривом. Называла его гениальным, посещала спектакли и однажды не сдержала чувств — поцеловала актера прямо на глазах у зрителей. А он на девять лет моложе Бузовой.

«Никита Кологривый — ваш всеми любимый актер, я раскрыла его потенциал творческий. Я показала всей стране, какой он фантастический певец и какое у него красивое расщепление голоса. И мы выпустили с ним песню», — отмечает теледива.

«Я вообще певец. Меня так занесло случайно, да, в актерскую профессию. Я чувствую, что я певец, хочу начать скоро петь», — признается Никита Кологривый.

Любимцем Ольги какое-то время был и Слава Копейкин. А он еще моложе, чем Вегас. Недавно звезде сериала «Слово пацана» исполнилось 28.

«Я ее нашел», — говорит Копейкин в совместном видео.

«Ты искал идеальную? Искал идеальную — вот она я, твоя роковая ошибка», — заявляет Бузова.

«У девушки может быть синдром мамы. Может быть, она много чего знает и хочет всех всему научить. То, конечно, это крутой вариант, когда у нее появляется мужчина помоложе», — отмечает модель, «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева.

C Копейкиным у Ольги тоже ничего не вышло. Только несколько совместных роликов и дружеские отношения. Да и сам Слава признавался, что не стремился завести роман с певицей. Чем, вероятно, расстроил ее еще больше.

«Тут такой парадокс получается, что двум таким людям и сложно вместе, но при этом… А с другими зачастую невозможно», — уточняет Слава Копейкин.

Увлечение Бузовой молодыми актерами вполне понятно: симпатичные, харизматичные, свободные… А она истосковалась по любви. И не скрывает этого от публики. Ей хочется заботиться о муже и воспитывать детей. Но пока она прижимает к груди новорожденную племянницу Марию, которую родила ее младшая сестра Анна.

«Я вчера, когда заканчивала моторы, у нас была съемка, я говорю: „Блин, как бы мне хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал, чтобы он спросил: как ты, малыш, устала?“ За моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель», — жалуется Ольга Бузова.

Поклонники звезды давно мечтают, чтобы певица обрела любовь. Но раз за разом знаменитость получает только опыт. Неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, проблемный роман с блогером Давидом Манукяном. Да и Вегас, как выяснилось, вовсе не новый партнер теледивы. А встреча пары на тусовке оказалась их первым знакомством.

«Какой же молодой, аж мурашки по коже. Не надо бояться влюбляться, и разница в возрасте — это не грех, и это не помеха, если есть чувства», — подчеркивает Ольга Бузова.

Актер и певица обменялись номерами телефонов. И, судя по всему, еще увидятся, но в более приватной обстановке. А если в этот раз у Бузовой все будет по-другому и горячий Вегас действительно сумеет ее отогреть?