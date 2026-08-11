Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 224 человек

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Среди погибших — 165 жителей столицы.

Число жертв землетрясения в Колумбии

Фото: Reuters/Christian EscobarMora

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Количество погибших при землетрясении магнитудой 7,4 в Колумбии увеличилось до 224 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трагедия произошла утром 10 августа. Удар стихии пришелся на муниципалитет Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Основной удар приняла на себя столица — 165 погибших проживали именно там, что составляет около 97 процентов от общего числа жертв. Остальные смерти зафиксированы в Кали, Перейре, Кибдо и Манисалесе.

Экстренные службы работают на износ в три смены. Там, где не может пройти тяжелая техника, завалы разбирают вручную. Число пропавших без вести исчисляется сотнями, и надежды на их спасение тают с каждой минутой. Стихия превратила в руины больницы, школы и жилые дома, нарушила электроснабжение целых городов и заблокировала работу банкоматов. Остановились шесть аэропортов.

Толчки ощущались даже в Панаме, Эквадоре, Венесуэле и Бразилии, а в самой Колумбии резко активизировался вулкан Пурасе. Сейчас власти ввели в пострадавшие районы войска из-за угрозы мародерства, а в Кали объявлен комендантский час. Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках.

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